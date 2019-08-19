ABD, Huawei'ye 90 Gün Daha Verecek (mi?)

Huawei'nin ABD ambargosunda son durum belli oluyor. ABD'den Huawei'ye 90 gün daha gelebilir. Peki, ya sonra?

  • Ercan Uğurlu
ABD, Huawei'ye 90 Gün Daha Verecek (mi?)

Huawei ile ABD arasında kısa bir süre önce bir anda patlak veren savaş, son olarak mayıs ayında ABD tarafından Çinli şirkete geçici ticaret lisansı verilmesiyle askıya alınmış ve Huawei'ye 90 günlük bir süre tanınmıştı. 90 günlük süre bugün itibariyle doluyor. Peki, şimdi ne olacak?

Evet, Huawei için bugün süre doluyor. Geçici ticaret lisansının son günü gelip çatmışken, henüz ABD Ticaret Departmanı tarafından henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Reuters tarafından gelen son habere göre, ABD Ticaret Departmanı, Huawei için 90 günlük bir ek süre daha verecek. Yine de bununla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Öte yandan bu süre tanınsa bile, o sürenin sonunda Huawei'nin ABD'deki akıbeti nasıl olacak, Amerika merkezli şirketlerle olan iş birlikleri bunun neticesinde nasıl etkilenecek, büyük bir soru işareti.

Bilindiği gibi Huawei, Google ile iplerin kopması ihtimaline karşılık kısa bir süre önce HarmonyOS işletim sistemini devreye sokmuş ve süreci hızlandırmıştı. ABD yaptırımları karşısında Çinli şirketin attığı adımlardan biri olan HarmonyOS'in Android işletim sistemine alternatif olarak Huawei'nin akıllı telefonlarında kullanılması planlanıyor.

Yine farklı kaynaklardan gelen son dakika haberlerine göre ABD Başkanı Donald Trump, Huawei ile kesinlikle iş yapmak istemediğini belirtmiş. Trump, geçici genel lisans hakkında bir açıklama yapmazken, Huawei'yi ulusal bir güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ve iş yapmak istemediğini belirmekle yetinmiş. Bakalım süreç nasıl gelişecek ve ABD'den ne gibi bir sonuç çıkacak.

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