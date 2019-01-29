ABD, Huawei'ye resmi dava açtı..
ABD Hükümeti, Huawei'ye yaptığı suçlamaları resmileştirdi...
- Levent Öztürk
Huawei telefonları ve modemleri ABD'de görme ihtimali bugün biraz daha azaldı ve Çinli telekom firması, ABD hükümeti tarafından resmi olarak suçlandı.
Şu anda Apple'ın önüne geçmiş ve Dünya'nın ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, ABD Adalet Bakanlığı tarafından iki farklı ithamda 23 farklı cezai suçlama ile karşı karşıya. Bu suçlamalar 13 finansal dolandırıcılık, İran yaptırımları ihlali ve para aklama, 10 hırsızlık suçlaması ve bundan kaynaklanan suçlamalar olarak alt dallara ayrılıyor.
İlk suçlama, Huawei CFO'su Wanzhou Meng'i ve daha az tanınan bir isim olan Skycom'u içeriyor. Huawei'nin ortak kurucusunun kızı da olan Meng, Aralık ayı başlarında Kanada'da tutuklanmıştı ve şu anda ABD'ye iade edilmesi ihtimaliyle karşı karşıya.
Skycom'un ise Huawei'nin İran'da çalışabilmesi ve ABD yaptırımlarının çevresinden dolaşabilmesi için kurulduğu söyleniyor. ABD hükümeti, Huawei'yi bu durumu yalan söyleyerek ve hem banka hem de havale dolandırıcılığı yaparak gizlemekle suçlarken özellikle Meng'i ayrı tutuyor.
Belirtilene göre Huawei çalışanları banka ortaklarına, Huawei'nin Skycom'daki sahip hissesini sattığını söylemişlerdi ancak suçlamada, Huawei'nin "Skycom'daki hissesini kendine sattığı" söylenmekte.
Huawei'nin yanı sıra Çinli rakibi ZTE de İran ile çalışmak ve hesaplı bir şekilde bunu gizlemek ile suçlanmaktaydı. Firma için parasal cezaların yanı sıra ABD'li firmalar ile yedi yıllık iş yapmama kararı verilmişti ve bu da Android telefon üreticisi için temel olarak ölüm cezası anlamına geliyor. ABD'li firmalar ile çalışılmaması, Google yazılımlarının, Qualcomm çiplerinin ve diğer pek çok donanım ile yazılımın kullanılamayacağı anlamına geliyor.
ZTE'nin durumunda, Çin Başkanı Xi ile görüşmeler sırasında Başkan Trump müdahale etmiş ve ZTE'ye özel bir imkan tanımıştı.
Huawei'ye karşı ikinci suçlama ise 2012 yılında ticaret sırlarının çalınması ve bu hırsızlığı gizleme dolayısıyla oluşan suçlardan oluşuyor.
Ayrıca bu dava, Huawei'nin telefonlarının veya yazılımlarının Samsung'un veya Apple'ın telefonlarına benzemesi gibi belirsiz bir suçlamadan da oluşmuyor. ABD hükümeti, Huawei'nin T-Mobile'ın ürettiği telefon testi robotu "Tappy"yi çaldığını iddia ediyor.
Tappy, T-Mobile'ın ürettiği, dokunmatik ekran ve tuşlar üzerinde insan parmaklarını taklit edebilen üst seviye bir robot kol olarak tanımlanabilir. İddialara göre Huawei, telefonlarını T-Mobile ve diğer taşıyıcılara göndermeden önce rest etmek için kendi Tappy robotunu üretmek istiyordu. Yeni suçlamalar, Huawei mühendislerinin gizli bir şekilde Tappy'nin fotoğraflarını ve ölçülerini aldıklarını belirtiyor. Ayrıca Huawei çalışanlarının direkt olarak Tappy'nin bir parçasını çaldıkları da iddialar arasında yer alıyor.
T-Mobile Çinli firmaya dava açmak istediği zaman Huawei, hırsızlığın firma içindeki hain kısımlar tarafından yapıldığını söylemişti. Ancak ABD hükümeti, bulunan e-postaların firma tarafından planlanan bir davranış olduğunu gösterdiğini iddia etmekte.
Seattle Times'ın söylediğine göre T-Mobile Huawei'ye dava açtı ve bu dava 4.8 milyon dolarlık bir ödeme ile sonuçlandı.
Huawei, Apple'ın önüne geçerek Dünya'daki 2. En büyük akıllı telefon üreticisi olmayı başarmıştı. Birinci sıra şu anda Samsung'un elinde olsa da, firmanın CEO'su 2019 veya 2020 yılında Samsung'un da önüne geçileceğini öngörmekte.
Durumu daha fazla karıştıran şey ise, firmanın ABD'de akıllı telefon satmıyor olması. Eğer ABD'de bir Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P20 Pro almak istiyorsanız, üçüncü parti satıcılarda aramanız gerekiyor ve GSM taşıyıcıları veya Best Buy gibi büyük satıcılar bu telefonları satmıyorlar...
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