ABD'li Kullanıcılar TikTok'u rakiplerine tercih ediyor

Geçtiğimiz hafta yapılan ve Cuma günü yayınlanan 10000 kullanıcının katıldığı bir ankete göre ABD'deki "z nesli" ve milenyum TikTok kullanıcılarının çoğu potansiyel TikTok yasağını umursamıyor. Ankete katılanların %83'ü, Çin hükumetinin verilerine erişme potansiyelinden sosyal medya video uygulamasını silecek kadar endişelenmiyor.
Ayrıca TruePublic anketinin gösterdiğine göre katılımcıların çoğu TikTok'un rakiplerinden birine geçmeyi de planlamıyor. Ankete katılanların %88'i TikTok Triller veya Byte gibi rakiplerine tercih ediyor. Ayrıca Instagram da geçtiğimiz hafta Reels adlı bir rakip hizmet yayımladı.
Başkan Donald Trump, Çin internet devi ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması durumunda uygulamayı yasaklamakla tehdit etmişti. Söylenilenlere göre Microsoft, TikTok'un tamamını ya da bir kısmı satın almak üzere görüşmelerde bulunuyor.
Başkan geçtiğimi Perşembe akşamı yayınlanan bir emir ile ByteDance ve alt firmaları ile "işlemleri" engelleme emrini verdi. Uygulamanın genel kullanımını, Çin hükumeti ile bağlantıları sebebiyle "ulusal acil durum" ilan eden emir, yayımlanmasının 45 gün ardından devreye girecek. TikTok ise henüz bu konu hakkında yorum yapmış değil...
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