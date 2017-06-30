ABD Laptop Yasağı "Şekil Değiştiriyor"
ABD'nin bazı uçuşlarda uyguladığı dizüstü bilgisayar yasağı, yerini çok daha sıkılaştırılmış güvenlik önlemlerine bırakıyor!
ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı (DHS), uçaklardaki dizüstü bilgisayar yasağını genişletmeyeceğini duyurdu. Bunun yerine bakanlık, tüm uçak ve hava alanlarında çok daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını tercih ediyor.
DHS, güçlendirilmiş güvenlik standartlarının ABD'ye yapılan tüm ticari uçuşları kapsayacağını söylüyor. Şu anda dizüstü yasağından etkilenen 10 Orta Doğu ve Afrika hava alanında da eğer yeni standartlar uygulanırsa yasak kaldırılacak. DHS daha önce yaptığı bir açıklamada dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve cep telefonlarından büyük olan diğer cihazları kapsayan bu yasağın Avrupa'dan yapılan uçuşlara da genişletilebileceğini söylemişti.
Bu yasak, teröristlerin taşınabilir elektronik cihazların içinde saklanabilecek bir patlayıcı geliştirdiklerine dair alınan istihbaratın ardından işleme koyulmuştu. DHS'nin sitesinde belirtilene göre yeni güvenlik önlemleri "arttırılmış yolcu araması, kişisel elektronik cihazların daha ayrıntılı kontrollerinin yapılması, hava aracının çevresinde ve yolcu bölgesinde arttırılmış güvenlik protokolleri ve gelişmiş teknolojilerin kullanımı, köpek aramalarının arttırılması ve ek kontrol noktalarının yerleştirilmesi" gibi öğeleri içerecek...
Levent Öztürk
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