ABD Meclisi Google'ı Huawei Konusunda Uyardı
Amerikalı politikacılar, Google'ın Huawei ile ortaklık kurmasını önlemek üzere uyarıda bulundular!
ABD meclis üyelerinin eleştiri ve uyarılarına rağmen Google, Çinli teknoloji devi Huawei ile birlikte yürüttüğü çalışmaları korudu. Huawei'nin Amerika piyasası üzerindeki etkinlikleri, ABD ulusal güvenliğinin çiğnenme korkusundan dolayı fiilen dondurulmuş durumda. Ayrıca Çinli markanın telefonları Amerika toprakları içerisinde çok zor bulunuyor, çünkü devlet kurumları sürekli olarak markayı engellemeye çalışıyor.
Reuters, bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekillerinin endişelerini dile getirmek için Google CEO'su Sundar Pichai'ye yazdıklarını belirtti ve şirketin ABD Savunma Bakanlığı ile 'Proje Maven'in AI ortaklığına katılmadığını ancak Huawei ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.
İddiaya göre mektupta şunlar yazıyordu: "Google'ın, askeri ve teknoloji şirketleri arasındaki uzun ve verimli bir işbirliği geleneğini sürdürmek istemediğinden pişman olsak da, Google'ın Çin Komünist Partisini ABD ordusundan daha çok desteklemeye istekli olduğunu görmek bizi daha fazla hayal kırıklığına uğrattı."
Google sözcüsü Andrea Faville verdiği demeçte ise düzenlemeyi savundu ve güvenlik sorunlarının önemsiz olduğunu söyledi:
"Birçok ABD şirketi gibi, Huawei de dahil olmak üzere dünya çapında düzinelerce OEM (üretici) ile anlaşmamız var. Bu sözleşmenin bir parçası olarak Google kullanıcı verilerine özel erişim sunmadık, ayrıca sözleşmelerimiz kullanım verileri için gizlilik ve güvenlik korumaları içeriyor."
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