ABD Merkezli Yazılım Şirketi Ivanti Türkiye Ofisini Faaliyete Geçiriyor

BT altyapı ve güvenlik çözümleri üreticisi Ivanti, Türkiye'de büyüme kararı aldı. 1 Ocak 2022 itibarıyla ülke ofisini faaliyete geçirecek olan firma, kanal yapısını güçlendirmeyi ve Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye'ye taşımayı hedefliyor.

Ivanti Türkiye Ofisini Faaliyete Geçiriyor

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