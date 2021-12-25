ABD Merkezli Yazılım Şirketi Ivanti Türkiye Ofisini Faaliyete Geçiriyor

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, hız kesmeden Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Global ölçekte faaliyet gösteren firmalar, yaptığı yatırımlar ile ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra, pek çok kişiye de istihdam imkanı sunuyor.
ABD merkezli BT altyapı ve güvenlik çözümleri üreticisi Ivanti, Ocak ayında Türkiye ofisini faaliyete geçiriyor. Kanal yapısını güçlendirmeye odaklanan firma, stratejik iş ortakları ile büyümeyi hedefliyor.
Yazılım şirketi Ivanti, kurumların altyapı ve cihazlar arasındaki tüm BT bağlantılarının daha akıllı/verimli ve daha güvenli çalışmasına olanak tanıyor. Ivanti otomasyon çözümlerini kullanan şirketler; uzaktan çalışanları nerede olursa olsun; cihazlar ve sunucular arasındaki kurumsal veri akışının güvenli ve hızlı olmasını sağlarken, iş verimliliğini de artırabiliyor.
"Ivanti ülke ofisinin, resmi olarak 1 Ocak 2022 tarihinde faaliyette olacağını belirten Ivanti Türkiye ve Balkanlar Bölge Direktörü Bilgin Demir "Yeni yıla, yeni hedeflerle giriyoruz ve çok heyecanlıyız. Bugüne kadar iş ortaklarımız kanalıyla Türkiye'de bankacılık ve finans sektöründe birçok kurumun dijitalleşme sürecine katkı sağladık. Kamu, savunma sanayi, sağlık ve turizm sektöründe yüzlerce kurum ile iletişim halindeyiz. 2022 yılında özellikle bilgi güvenliği, cihaz ve uygulama güvenliği ve uzaktan güvenli bağlantı çözümlerimiz ile ön planda olmayı hedefliyoruz" dedi.
Pandemi sürecinde e-ticaret sektörünün tüm dünyada nerdeyse 5 kat büyüdüğüne dikkat çeken Bilgin Demir "Dünya genelinde inovasyon arttı, ABD'de son iki yılda patent başvuru rakamları 2 katına çıktı. Bu gelişmeler ışığında şirketler teknolojiye daha çok yatırım yaptı. Başta sağlık sektörü olmak üzere birçok sektörde dijital dönüşüm hız kazandı. Fortune 100 şirketlerinin neredeyse tamamı (%96) Ivanti çözümlerini kullanıyor. Amacımız global ölçekte edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi Türkiye'ye taşımak" sözleri ile pazardan beklentilerini özetledi. "Uzaktan çalışma modeli ile beraber şirket BT altyapıları oldukça genişledi, yönetim ve kontrol alanları arttı" yorumunda bulunan Bilgin Demir sözlerine şöyle devam etti:
"Perakende sektöründe pazar araştırmaları yapan www.retaildive.com'un hazırladığı rapora göre; BT yöneticilerinin %76'sı, iletişim altyapısındaki karmaşıklığın artması ile dijital transformasyonun yönetilemez hale geleceğini düşünüyor. Ivanti olarak tam da bu noktada BT ihtiyaçlarını karşılıyor ve bütünleşik çözümler sunuyoruz. 2021 yılı bizim için satın almalarla büyüdüğümüz dinamik bir yıl oldu. 2017 yılında Landesk ve Heat Software şirketlerinin birleşmesi ile Ivanti ismini alan firmamız, 2021 yılında da Mobileiron, Pulse Secure, Cherwell, IIOT Technology ve Risksense gibi markaları da bünyesine kattı. Bu yeni yapılanmanın ardından uçtan uca hizmet sunmaya başladık ve "Everywhere Workplace – Her Yer Ofis" mantıyla çalışan yenidünya iş insanlarının artan taleplerini tek noktadan karşılayabilir hale geldik."
Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerine Başlayacağız
Bilgin Demir Ivanti'nin 2022 yılında Türkiye'de Ar-Ge ofisini faaliyete geçireceğini sözlerine ekledi.
Ivanti dünya genelinde gelirlerinin yüzde 25'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor. Toplamda 400 Ar-Ge personeli bulunan şirket, bu rakamı 400'e çıkartmayı ve Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerine başlamayı hedefliyor.
Redington Türkiye ile Güçlerimizi Birleştirdik
Bilgin Demir Türkiye'deki kanal yapısı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye'de ekosistemimiz içinde birbirinden değerli 10'un üstünde iş ortağımız bulunmakta. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edecek ve stratejik partner'larımız ile büyümemizi sürdüreceğiz. Teknoloji alanında Türkiye'nin en köklü şirketlerinden biri olan, Redington Türkiye ile geçtiğimiz Temmuz ayında katma değerli distribütörlük anlaşması imzalamış, güçlerimizi birleştirmiştik. Müşterilerimiz, Ivanti çözümlerine Redington güvencesi, gelişmiş satış ve servis ağıyla sahip olmaya devam edecek. İki firma arasındaki sinerji ile katma değer üretmeye ve dijital dönüşüm projelerine liderlik etmeye devam edeceğiz.
Ivanti ile başlayan iş ortaklıkları sonrasında, Türkiye'de sunulan ürün ve çözümlerin kapsamının daha da genişlemesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, "Redington'un uluslararası tecrübesi ve geniş partner ağı, Ivanti'nin uzmanlığını ispatlamış ürün yelpazesi ile bir arada büyük fırsatlarda daha da rekabetçi bir şekilde var olmamızı sağlayacaktır. Redington Türkiye olarak iş akışlarına güvenilir ve kurumsal yaklaşımımızın, Ivanti kalitesi ile birleşmesi siber güvenlik alanında iş ortaklarımızın en önemli partneri olma yolunda önemli adımlarımızdan biridir. Bu anlaşma aynı zamanda, sektördeki rolümüzü bilinen distribütör anlayışından çıkarıp, sadece tedarik ve finansal olarak değil, teknik olarak da iş ortaklarımızın yanında olduğumuz katma değerli distribütörlük anlayışımızın güzel bir örneği" şeklinde konuştu.
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