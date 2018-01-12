ABD Senatörü, iPhone Yavaşlatmasına Cevap Bekliyor
ABD'li senatörü, Apple'ın iPhone'ları yavaşlatması konusunda daha fazla açıklama istiyor!
Apple, eski iPhone'ları yavaşlatması ile ilgili isyanlarla mücadele etmeye devam ediyor. Firma bu mevzuyu bir an önce geride bırakmak istese de, bir ABD senatörü daha fazla açıklama görmeden konunun peşini bırakacak gibi değil.
Teknoloji konusunda gözetim yapan senato komitesinin başındaki Sen. John Thune, Apple'ın iPhone'ları yavaşlatmasındaki niyetini ve müşterilere karşı olan şeffaflığını sorguladı.
GOP milletvekili, Apple CEO'su Tim Cook'a yazdığı bir mektupta şöyle diyor: "Apple'ın hareketleri gerçekten eski telefonlardaki beklenmedik kapanmaları önlemeye yönelik olsa da, firmaya yönelik tüketici eleştirilerinin büyük çoğunluğu firmanın bu konuda en başından gerekli taraflara daha şeffaf davranması gerektiğini söylüyor."
Apple, 29 dolara indirimli batarya değişimi sunsa da, Thune, bunun yeterli olmadığını söylüyor. Firmanın neden ücretsiz değişim sunmak yerine 29 dolarlık bir değişim sunduğunu bilmek istiyor.
Thune, bu soru dahil olmak üzere başka birçok sorusuna da cevap bekliyor. Örneğin yavaşlatmanın, indirim planına dahil olmayan daha da eski iPhone'ları etkileyip etkilemediği de bilinmiyor.
Güney Dakota kanun yapıcısı Apple'ın cevap vermesi için 23 Ocak tarihine kadar süre verdi.
H. Hüseyin Öztürk
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