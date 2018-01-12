ABD Senatörü, iPhone Yavaşlatmasına Cevap Bekliyor

ABD'li senatörü, Apple'ın iPhone'ları yavaşlatması konusunda daha fazla açıklama istiyor!

ABD senatörü, iPhone yavaşlatmasına cevap bekliyor

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