ABD Uzay Kuvvetleri Üniforması, Dalga Konusu Oldu!

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ABD Uzay Kuvvetleri (USSF) üniformalarının ilk fotoğraflarını yayınladı. USSF, resmi hesabından gönderdiği bir tweet ile üniformaların fotoğraflarını paylaştı.
USSF, Aralık 2019 tarihinde, Başkan Trump'ın 2020 Milli Güvenlik Yetkilendirme Kanunu'nu imzalaması ile beraber resmi olarak göreve başlamıştı. Yeni üniformalar ABD Donanmasının gönderdiği bir tweet'te "bu dünyanın dışından" olarak tanımlanarak övülse de, herkesin bundan etkilendiğini söylemek doğru olmaz.
Üniformalar ilginç bir biçimde, Star Wars hayranlarından tepki gördü. Bu tepkinin sebebi ise oldukça basitti: Üniformalarda kamuflaj bulunması.
Uzayın, askerlerin gizlenmelerini gerektirecek ormanlık bir alan olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Bu yüzden de Star Wars hayranları, belki de Başkan Trump'ın Ewok'lar ile Endor ormanlarında savaşa hazırlandığı gibi bazı şakalı yorumlarda bulundular.
Üniformaların ve Endor'un Cuma tam bir gün boyunca Twitter'ın trend listesinde yer almasının ardından USSF, bir tweet ile tepkilere cevap verdi ve tasarımlarının, diğer askeri kollarla benzer olmasının sebebinin masrafları düşük tutmak olduğunu söyledi. Tahmin edilebileceği gibi, herhangi bir Star Wars hedefine saldırı konusunda ise yorum yapılmadı.
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