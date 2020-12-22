ABD Uzay Kuvvetleri, Yine Tartışma Yaratacak Bir İsim Seçimiyle Gündemde

Hem logosu, hem de varlığı ile tartışma yaratan ABD Uzay Kuvvetleri, (USA Space Force) şimdi de seçtiği unvan ile tartışma yaratabilir. Uzay Kuvvetleri biriminde çalışacak personele verilen isim belli oldu.