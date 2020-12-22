ABD Uzay Kuvvetleri, Yine Tartışma Yaratacak Bir İsim Seçimiyle Gündemde

Hem logosu, hem de varlığı ile tartışma yaratan ABD Uzay Kuvvetleri, (USA Space Force) şimdi de seçtiği unvan ile tartışma yaratabilir. Uzay Kuvvetleri biriminde çalışacak personele verilen isim belli oldu.

  • Levent Öztürk
Uzay Kuvvetleri'nden tartışma yaratacak bir isim
Netflix - Space Force

Donald Trump tarafından kurulan ABD askeriyesinin Uzay Kuvvetleri kolu (USA Space Force), çoktan gerçeğe dönüştü ve devam etmekte olan salgına rağmen de gelişimini sürdürüyor. Her ne kadar bu birimin varlığı bile tartışma konusu olsa da - Netflix, Space Force adı ile özel bir komedi serisi bile yayınladı - kanunun imzalanmasından bir yıl sonra, bu birim bünyesinde çalışacak olan "uzay profesyonelleri" için kullanılacak unvan da açıkladı: Guardians (Koruyucular).

Bu yeni isim, Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından, Koronavirüs aşısı olduğu gün duyuruldu. Uzak Kuvvetleri, daha önce açıklanan logosu ile Star Trek hayranlarını kızdırmıştı ve bu logoyu savunmak için uğraşmaya devam ediyor. Açıklanan yeni Guardians ismini de, bazı hayran gruplarına (örneğin Destiny oyuncularına ya da Guardians of Galaxy hayranlarına) açıklaması gerekecek.

Logo hakkında yapılan açıklamalarda, bu logonun 1961 yılında kurulmuş Uzay Komutası'nda geldiği söylenmişti. Yeni açıklanan Guardians ismi ise, Uzay Kuvvetleri sözcüsüne göre, 1983 yılında kurulmuş bölümün ilkesine dayanıyor.

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