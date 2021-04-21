ABD'nin Washington Eyaleti, Benzinli Otomobilleri Tamamen Yasaklıyor

Amerika'da elektrikli araçlara olan ilgi gittikçe artıyor. California ve Massachusetts, 2035 yılında benzinli otomobil satışlarını yasaklarken, daha cesur bir karar, Washington eyaletinden geldi. Eyalet, diğer eyaletlerde satın alınan ve ithal edilen araçlar da dahil olmak üzere, 2030'da benzinli araçların satışına izin vermeyecek.
Ancak bu karar, eyaletin ulaşım altyapısını finanse etmek için kat edilen mil vergisini onaylaması durumunda devreye girecek. Vali Jay Inslee, tasarıyı henüz imzalamadı.
Karar bazı otomobil markaları için sorun yaratabilir. Ford, Mini, Volvo ve diğer bazı otomobil markaları 2030 yılına kadar serilerinin çoğu veya tamamı için elektrik seçeneğini sunacak, ancak örneğin GM'nin 2035'e kadar elektriğe geçme planı bulunmuyor.
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