ABD'de Wii U İçin "Yeni Oyun" Sürprizi!

2 yıl önce resmi olarak desteğini kaybeden Wii U, sürpriz bir biçimde, en azından ABD'li sahipleri için yeni bir oyuna kavuşuyor!

  • Levent Öztürk
Wii U için "yeni" bir oyun!

İnanması güç olsa da, artık "öldüğünü" düşündüğümüz Nintendo Wii U, bugün ABD'de "yeni" bir oyuna kavuşuyor. Eski konsolu tekrar kullanmak isteyen kişiler sadece 2 dolar karşılığında Drop It: Block Paradise! oyununu satın alabilecek.

Oyunun listeye girişi ilk olarak Kotaku tarafından fark edildi ve birkaç farklı sebeple ilgi çekici. Öncelikle Drop It: Block Paradise, ilk olarak 2017 yılında yayımlanmıştı ve Avrupa'da Wii U üzerinde oynanabilirken, Kuzey Amerika'da bulunmuyordu. Şimdi ise bilinmeyen bir sebeple ABD eMağazasına da sunuluyor.

Wikipedia üzerinde belirtilene göre bu yıl Wii U üzerinde yayımlanmış olan birkaç oyun daha bulunuyor ancak aralarında öne çıkan bir isim olmadığı söylenebilir. Drop It: Block Paradise'ın da Wii U'nun en azından Kuzey Amerika'da en son yayımı olacak olması muhtemel gözüküyor.

Wii U'nun 2017 yılında resmi olarak desteğini kaybettiği bir gerçek. Nintendo o yıl içerisinde konsolun üretimini durdurdu ve sistem için en son birinci parti oyun olan The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ı yayımladı.

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