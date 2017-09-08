ABD'de Ortaya Çıkan Gizemli Panolar!
Los Angeles ve New York'ta ortaya çıkan ve zerlerinde sade bir biçimde "Netflix bir şakadır" yazan panoların gizemi çözülüyor!
Los Angeles ve New York'ta geçtiğimiz günlerde ilginç panolar ortaya çıktı. Bu panolar oldukça sadece bir görüntüye sahipti ve sadece beyaz bir yüzeyin üzerinde siyah renk ile "Netflix bir şakadır" yazmaktaydı.
Ancak son zamanlarda Netflix'in oldukça başarılı gözüktüğünü de unutmamak gerekiyor. Bu yüzden de bu panoların arkasındaki isimler merak edilmekteydi.
Netflix bu merakı gidermek için yapılan yorum isteklerine cevap vermemiş olsa da, Variety bu panoların arkasında Netflix'in kendisinin olduğu konusunda ısrarcı. Bunun sebebi de, firmanın son zamanlarda komedi alanına yaptığı yatırımları kutladığı düşüncesi.
Bu iddianın doğru olma ihtimali oldukça yüksek. Komedi reklam çalışmalarının sadece bir başlangıç olma ihtimali de söz konusu.
Levent Öztürk
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