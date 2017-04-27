ABD'den Rus hacker'a rekor ceza...
ABD'nin 32 yaşındaki Rus hacker'a verdiği hapis cezası, önceki cezaları geçerek bir rekora ulaştı!
32 yaşındaki Rus hacker, 27 yıl ile ABD'deki türünün en uzun hapis cezasını aldı. Hacker'ın suçu ise iş yerlerinin satış noktası sistemlerini kötü amaçlı yazılımlar ile etkileyerek milyonlarca ödeme kartı detayını çalmasıydı.
Bu ceza, ABD'de bilgisayar suçları için verilen en uzun ceza. Bir önceki en uzun ceza ise Amerikalı hacker ve eski ABD Gizli Servis muhbiri Albert Gonzalez'e benzer kredi kartı hırsızlığı suçu ile 2010 yılında verilen 20 yıllık ceza idi.
Rus Roman Valeryevich Seleznev, Cuma günü Washington Batı Bölgesi'nde 10 elektronik dolandırıcılık, 8 korumalı bir bilgisayara bilinci olarak hasar vermek, 9 korumalı bir bilgisayardan bilgi çalmak, 9 on beş veya daha fazla izinsiz erişim cihazı bulundurmak ve 2 ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçundan suçlu bulundu ve cezası belirlendi.
Aynı zamanda Roman Seleznev, Rus Duma'sının bir üyesi olan Valery Seleznev'in oğlu olmakta. Valery Seleznev, 2014 yılında oğlu Maldivler'de gözaltına alındığında ABD'li otoriteleri insan kaçırmak ile suçlamıştı.
Ayrıca Roman Seleznev, siber suç dünyasında Track2, 2pac ve nCuX isimleri ile tanınan bir çalıntı kart bilgisi satıcısıydı ve milyonlarca çalıntı kredi kartı detayı satmıştı.
ABD'li otoritelerin söylediğine göre Seleznev 2009 ile 2013 yılları arasında 500'ün üzerinde ABD'li işletmenin ödeme sistemlerini etkileyerek ödeme yapılan kartların bilgilerini çalmıştı. Benzer yöntemler son yıllarda da Target, Home Depot ve Neiman Marcus gibi büyük Amerika mağazalarını etkilemek için kullanılmıştı.
Hacker'a ait olarak 2014 yılında tutuklama anında ele geçirilen dizüstü bilgisayarda 1.7 milyon çalıntı kredi kartı numarası bulunuyordu. Bu ayın başında Seleznev, yargıca gönderdiği el yazısı bir mektupta suçlarını kabul ettiğini belirterek hoşgörü beklentisini belirtmişti. Mektupta, nasıl zorlu bir çocukluk geçirdiği ve kendisini suç dünyasına atan olaylar anlatılmaktaydı ve iki yaşındayken ailesinin boşanması ile yalnız annesi tarafından zorlukla yetiştirildiği anlatılmaktaydı.
Kendisini anne ve babasına gurur kaynağı olmaya çalışan saygılı, dürüst ve iyi bir çocuk olarak anlatmaktaydı ancak her şey 17 yaşındayken annesinin ölümü ile değişmişti. Üniversiteden ayrılıp bir bilgisayar kulübünde çalışmaya başlamış ancak annesinin evinin faturaları için yeterli parayı bile kazanmayı başaramamıştı. O sırada da çalıntı kredi kartı ticareti üzerine odaklanan ilk siber suç forumlarından biri olan CarderPlanet'i keşfetti ve bilgisayar yeteneklerini kullanarak bu alana adım attı.
Cuma günü suçun verilmesinden sonra ise Seleznev'in avukatı çok daha farklı tondaki bir el yazısı açıklamayı okudu. Bu açıklamada ise Associated Press'in söylediği üzere Seleznev, kendisini ABD hükümeti tarafından kaçırılan bir politik tutuklu olarak belirtmekteydi. Ayrıca bu cezanın, kendisini bir piyon olarak kullanarak, ABD hükümeti tarafından Rusya Başkanı Putin'e bir mesaj göndermek amacı ile verildiğini söylemekteydi...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın