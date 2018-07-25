AB'den ASUS ve Philips'e Para Cezası

ASUS ve Philips'in de aralarında bulunduğu bazı markalar, AB tarafından para cezasına çarptırıldı!

AB'den ASUS ve Philips'e Para Cezası

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