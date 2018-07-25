AB'den ASUS ve Philips'e Para Cezası
ASUS ve Philips'in de aralarında bulunduğu bazı markalar, AB tarafından para cezasına çarptırıldı!
Sadece birkaç gün önce Avrupa Birliği Komisyonu teknoloji devi Google'a tekelcilik ihlali sebebiyle, rekor kıran 4.3 milyar euro'luk (5 milyar dolar) para cezası kesmişti. Şimdiyse toplam 111 milyon euro ceza, dört farklı tüketici elektroniği markasına kesiliyor. Gerekçe olarak ise bu markaların Avrupa Birliği rekabet yasalarını çiğneyecek şekilde çevrimiçi tekrar satış fiyatlarını düzenlemeleri gösterildi.
AB'ye göre Asus, Denon & Marantz, Philips ve Pioneer markaları, çevrimiçi perakendecilerin ürün fiyatlarına kısıtlamalar getirdi ve indirim yapmalarına mani oldu. Avrupa Birliği Komisyonuna göre bu markalar, minimum fiyat zorunluluğunu yaptırım uygulamak ile tehdit ettiğini açıkladı. İddiaya göre bahsi geçen şirketler, kullandıkları detaylı yazılımlarla çevrimiçi perakendecilerin tekrar satış fiyatlarını yakından takip edebiliyor ve eğer arzulanmayan bir fiyat indirimi olursa derhal satıcılarla iletişime geçiyor. Markaların uyguladığı bu politika yüzünden fiyatlar serbest pazar doğası gereği indirime giremiyor ve müşteriler farkında olmadan mağdur oluyor.
Bu olayların 2011 ve 2015 arasında gerçekleştiği söyleniyor, bu yüzden AB dört markaya kestiği cezayı ortalama %40 ile %50 arasında indirdi. En ağır cezayı 63.5 milyon euro ile Asus aldı, Denon & Marantz ise 7.7 milyon euro ile cezalandırıldı.
Ali Ruhi Öztürk
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