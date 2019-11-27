ABDli Profesör, Mars'ta Böcek Bulduğunu İddia Ediyor!

ABDli bir profesör, Mars'ta yaşayan böcekler olduğunu iddia ediyor. Ama sunduğu kanıtların pek güçlü olduğu söylenemez!

27 Kasım 2019 00:02

Levent Öztürk