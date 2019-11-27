ABDli Profesör, Mars'ta Böcek Bulduğunu İddia Ediyor!

ABDli bir profesör, Mars'ta yaşayan böcekler olduğunu iddia ediyor. Ama sunduğu kanıtların pek güçlü olduğu söylenemez!

  • Levent Öztürk
ABDli profesörden Marslı böcek iddiası...
Ohio Üniversitesi

ABD'li bir entomolog, yıllar boyu Kızıl Gezegen Mars'ın yüzeyinin fotoğraflarını inceledikten sonra, Mars'ta yaşayan uzaylı böcekler bulduğunu iddia ediyor. William Romoser, bu hafta yaptığı bir açıklamada "Mars'ta yaşam vardı ve halen de var" cümlesini kurdu ve daha sonra hızlı bir şekilde, fahri profesör olduğu Ohio Üniversitesi tarafından geri çekildi.

Marslı böceklerde çevik süzülme veya uçma gibi özellikler bulunduğunu söyleyen Romoser, kendi fikrine göre Nobel Ödülü seviyesindeki bu buluşunu desteklemek için NASA'nın Curiosity aracı tarafından çekilen ve çeşitli noktaları basitçe işaretlenmiş olan fotoğrafları gösterdi. Bu fotoğraflarda, gölgelerin ve izlerin arasında "böcek benzeri formlar" – veya teknik olarak bilindikleri isimleriyle taşlar – bulunuyordu.

Bu şekillerin böceklere benzedikleri söylenebilir ve Romoser, fotoğraflarda böceklerin karın, bacak, baş, toraks ve hatta gözlerinin görülebildiğini iddia ediyor.

Tabii ki uzaylı hayatının varlığını doğrulamak için bir grup bulanık fotoğraftan daha fazlası gerekiyor ve ne yazık ki profesörün elindeki tek kanıt bu gibi gözüküyor. Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi, Ohio Üniversitesi sessiz bir şekilde bu basın açıklamasını kaldırmayı tercih etti. 

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