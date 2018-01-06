ABD'nin en hızlısı artık Switch!

Nintendo Switch, daha önce Wii'nin sahip olduğu en hızlı satan konsol rekorunu kırdı...

En hızlı konsol Switch oldu...

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