ABD'nin Gizemli Zararlı Algılama Projesi

ABD hükümetinin gizemli bir zararlı algılama projesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı!

ABD'nin Gizemli Zararlı Algılama Projesi

ABD Deniz Kuvvetleri, yeni bir zararlı algılama projesi üzerinde çalışmaya başladı. Yüksek Güvence Bilgisayar Sistemleri Merkezi (CHACS) adlı gizemli proje, Deniz Araştırma Laboratuvarı'nda Bilgi Teknolojileri Bölümü'nde geliştiriliyor.

Rapora göre CHACS'nin ağ güvenliği araştırma bölümü, MalSee adlı bir gelişmiş zararlı algılama projesi üzerinde çalışıyor. Projenin akademik ve sektör ortaklarıyla birlikte yürütüldüğü belirtiliyor. Proje üzerinde çalışan ortaklardan biri olan Kaliforniya merkezli Mayachitra, zararlıyı algılamak için "görme, duyma ve diğer işlevlerden" faydalanmayı amaçlıyor.

Firmanın hızlı algılama teknolojisinin mevcut algılama yöntemlerine göre 1.000 kat daha hızlı çalıştığı iddia ediliyor. MalSee, sinyal işleme, desen algılama ve derin öğrenme yoluyla zararlıları bugünkü yöntemlere kısayla daha hızlı algılayabiliyor.

Mayachitra, siber suçlara karşı yapay zeka ve derin öğrenme gibi gelişen teknolojilerle çalışan Deep Instinct, Sentinel One ve Cylance gibi firmalardan yalnızca bir tanesi.

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