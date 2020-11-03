Acayip Beğendik: TaoTronics SoundSurge 85 İncelemesi!

Bir kulaklık düşünün ki görünümüyle çok sade ve hatta plastik tasarımı nedeniyle çok da fazla bir şey sunacağını size düşündürtmüyor. Yani bırakın gürültü engellemeyi falan bir yana iyi bir ses performansı sunacağından bile şüpheniz var, o derece! O halde gelin sizi TaoTronics SoundSurge 85'le tanıştıralım.
Evet, elimizde TaoTronics'in SoundSurge 85 adını verdiği kablosuz kulaklığı var ve gerçekten de az önce söylediklerimiz fazlasıyla doğru. Öyle ki, açıkçası bizim de bu kulaklığı kulağımıza takana ve özellikleri arasında bahsi geçen gürültü engelleme özelliğini açana kadar beklentimiz -ne yalan söyleyelim- pek de yüksek değildi doğrusu.
Bunun elbette sebepleri var. Bunlardan ilki bu kulaklığın 360 TL fiyatla bulunabilmesi. Bu fiyat bandında artık pek kaliteli kulak üstü Bluetooth kulaklık göremediğimiz gibi, bir de gürültü engelleme özelliğine sahip olanı bulmak adeta samanlıkta iğne aramak gibi bir şey.
Bu fiyat bandında artık daha çok tomurcuk şeklinde kablosuz kulaklıkları görüyoruz ve incelediğimiz onca bu tür kulaklık arasında, hele ki bu fiyat bandında, gürültü engelleme konusunda çok da şahane işler yapan modelleri gördüğümüzü söylemek pek doğru olmaz.
TaoTronics SoundSurge 85 Tasarımı Nasıl?
İkinci sebep ise, cihazın tasarımı. Gayet iddiasız tasarım anlayışı, düz plastik yüzeyden oluşan bir kulaklık SoundSurge 85. 40 mm kulak sürücüleri var ve kulak köpürüsünde de yumuşak suni deri yastık unutulmamış. Buralarda kullanılan pedler hafızalı köpükten üretilmiş. Bakınca giriş - orta segment, kendi halinde bir kulaklık izlenimi veriyor.
Ha, başımıza taktığımızda biraz düşüncemiz değişmedi değil, zira kulaklık rahat da duruyor. Ayrıca hafif olması büyük avantaj. Kulaklığın ağırlığı 220 gram seviyesinde. Öte yandan fazlasıyla da kompakt, kafa üstünde çok büyük durmuyor, sürücüleriyle de sadece kulak çevresini kapatacak kadar alan kaplıyor.
TaoTronics SoundSurge 85 Özellikleri Neler?
Evet, baktığımızda buraya kadar her şey iyiydi, fakat yine de kulaklığı şaşırtıcı yapacak ölçüde çizgi dışına çıkartmıyordu. Ta ki, dediğimiz gibi NFC anahtarını açana kadar.
Açıkçası şahane! Bu fiyat bandında gürültü engelleme konusunda bu denli iş yapan kulaklık örneklerini pek sık görmüyoruz doğrusu. Bu özelliği açtığınızda çevrenizdeki gürültüleri ortadan kaldırdığını size hissettiren SoundSurge 85, müzik çalarken bu özelliğin performansını daha yukarı taşıyabiliyor.
Açıkçası bu özelliğini hiç beklemediğimiz ölçüde beğendik. Kulaklığı alıp dışarıda yaptığımız denemelerde de fikrimiz açıkçası değişmedi. Tamam, gürültü engellemekten kastımız, tabii ki tüm sesleri dışarıda tutmuyor, fakat ciddi anlamda bir gürültü kirliliğini kulaklarınızın dışında tuttuğunu söylemek lazım. Tizlerden arınıyorsunuz. Bunu ancak deneyerek anlayabilirsiniz. Bu özelliğiyle tomurcuk kulaklıklar da dahil bu fiyat bandı için gerçekten tam olarak fiyat/performans modeli oluyor Sound Surge 85.
TaoTronics SoundSurge 85 Performansı Nasıl?
Peki, kulaklığın müzikal performansı nasıl? Ses performansıyla ise klasmana uygun davranıyor. Burada çizgi dışına çıktığını söylemek zor. Canlı bir stereo ses sağlayabiliyor, enstrümanları nispeten ayrı ayrı ferah şekilde duyabiliyorsunuz, fakat yüksek ve düşük frekanslar arasında belirli bir dinamizmin eksikliğini de hissedebiliyorsunuz. Baslarda ise herhangi bir sorun yok. Gayet tok bas seslerini hissedebiliyorsunuz bu kulaklıkta. Ama burada gürültü engellemenin açık olması önem kazanıyor, zira bu şekilde müzikal başarısını perçinliyor bu kulaklık.
Elbette ANC'yi açtığınızda, pil performansı da olumsuz etkileniyor. Bu kulaklığın toplam çalma süresi 40 saat, ancak ANC kapalıyken. Gürültü engelleme özelliğini açtığınızda ise bu süre 25 saate iniyor ki, aslında bu süre de gayet makul durumda. Şarj etmek istediğinizde ise bekleyeceğiniz süre 45 dakika. Fena değil, ama daha iyisi turbo şarj özelliği. Sadece 5 dakika şarj ederek, 2 saatlik kullanım sağlayabiliyorsunuz. Böylece dışarı çıkarken baktınız kulaklığın şarjı yok, 5 dakika içinde halledebiliyorsunuz.
Bu arada elbette bu kulaklıkla telefon görüşmelerinizi de yapabiliyorsunuz. Kulaklıkta Qualcomm'un cVc 8.0 gürültü önleyici mikrofonu yer alıyor. Bu nedenle gürültülü ortamlarda yaptığınız telefon görüşmelerinizde bağırmak zorunda kalmıyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak SoundSurge 85, hiç beklemediğimiz gibi şaşırtan bir kulaklık oldu. Ortalama bir performans bekliyorken, güzel de oldu doğrusu. Tasarımıyla çok albenili durmasa da, gürültü engelleme konusunda fazlasıyla iyi, müzik konusunda tatmin edici, pil performansıyla ideal ve fiyatıyla da cebinizi yakmayan bir kulaklık arıyorsanız, SoundSurge 85'i öneririz.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %90
+ Uygun fiyatlı
+ Hafif
+ Rahat kulak üstü tasarım
+ Uzun ömürlü pil
- Plastik malzeme
TaoTronics SoundSurge 85 Alternatifleri Neler?
SoundSurge 85'e alternatif olarak kablosuz kulak içi kulaklık arıyorsanız Oppo Realme Buds Air Neo kulaklığına da göz atabilirsiniz.
Kimler TaoTronics SoundSurge 85 Satın Almalı?
Özellikle kulak üstü kulaklık türünde uygun fiyata iyi gürültü engelleme özelliği gösteren, ideal ses ve pil performansı sağlayan bir kulaklık arayanlar SoundSurge 85'i tercih edebilirler.
TaoTronics SoundSurge 85 Teknik Özellikleri
- Sürücüler 40 mm
- Bağlantı Bluetooth 5
- Pil Kapasitesi 750 mAh
- Çalma Süresi 40 saate kadar
- Şarj Süresi 45 dakika
- Bekleme Süresi 300 saate kadar
- Bluetooth Profilleri A2DP v1.3.1, AVRCP v1.6, HFP v1.7 CVC8.0
- Ses Kodeği aptX, SBC, AAC
- Bağlantılar USB-C
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