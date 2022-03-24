Accessland, ABD ve Avrupa'ya Açılıyor

Teknolojideki gelişim pandemi sonrası tüm süreçlerin dijitale taşınmasını hızlandırdı. Dünya dijitalleşirken işini dijitale taşımak isteyen birey ve şirketlere kolay bir yol sunmak ya da bilgi, deneyim ve yeteneklerini kullanarak parlak bir kariyere başlamak isteyen kişilerin dijital dünyaya adım atmasını sağlamanın yanında sürekli ve belli bir frekansta deneyim yaşatmanın ötesinde kişiselleştirilmiş özgün ve özgür servis sağlanacak bir platform olması amacıyla kurulan dijital içerik platformu Accessland, geçen ay platforma girişlerde yeni bir rekora imza atarak 100 binin üzerinde tekil giriş rakamına ulaştı. Her ay ciddi büyüme rakamı yakaladıklarını belirten Accessland'in kurucusu Nihal Temur, kadar bu rakamlar bizi cesaretlendirdi. Yıl sonu büyüme hedeflerimizi ciddi oranda büyüttük.
Önümüzdeki 6 ay içerisinde Accessland'in ABD ve Avrupa'da hizmet vermeye başladığını açıklayan Nihal Temur ''Dünya'nın dört bir yanındaki meslek sahiplerini, keşfedilmemiş yetenekleri, sınırlı imkanlara sahip içerik üreticilerini ve daha birçok farklı grubu tek platformda buluşturacağız'' diye konuştu.
''360 derece destek veriyoruz''
Deneyim, yetenek ve bilgisine güvenen ve bunları kitleler ile buluşturarak gelire dönüştürmek isteyen bireyler, kurumlar ve şirketlerin Accessland'i kullanabileceğini belirten Nihal Temur sözlerini şöyle sürdürdü: ''İçerik üreticilerimizin yanında olacak strateji ve politikalara sahibiz. Yayıncı dostu komisyon oranları, tasarım, reklam desteğinin yanında tüm içerik üreticilerimizle aktif iletişimde olarak en kaliteli içerikleri üretmek için birlikte çalışıyoruz. Kayıtlı kullanıcılarımıza düzenli e-postalar ile hem içerik hem içerik üreticisi tanıtımları yapıyoruz. Sosyal medyada yeni gelen içerik üreticilerimize reklamlar ile tanıtım desteği sunuyoruz. 360 derece bir hizmet ile içerik üreticilerimizi ve kullanıcılarımızı destekliyoruz.''
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