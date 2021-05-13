Acer, 11. Nesil Intel Core H İşlemcili Yeni Bilgisayarlarını Duyurdu

Acer, 11. Nesil Intel Core Mobile H-Serisi İşlemcili yeni Predator Triton 300, Predator Helios 300 and Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.

Acer'dan Yeni Intel İşlemcili Yeni Laptop'lar

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