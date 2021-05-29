Acer, 4 Yeni Chromebook Modelini Tanıttı

Acer bugün yaptığı açıklamayla, aralarında sektörün ilk 17 inçlik Chromebook'u olan Acer Chromebook 317'nin de bulunduğu, farklı şekil ve tasarımlara sahip dört yeni Chromebook serisini tanıttı. Tüm yeni ürünler talep gören en yeni teknolojileri ve özellikleri taşıyarak tüketicilerin, öğrencilerin ve iş için kullanan kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Acer Inc. BT Ürünleri ve Dizüstü Bilgisayarlar İş Birimi Genel Müdürü James Lin, "Bundan 10 sene önce Chromebook'un tanıtıldığından bu yana, Acer, cihaz form faktörlerini, kullanıcılarımızı üretmeye, öğrenmeye ve daha fazlasını yapmaya teşvik eden yenilikçi yollarla genişletme konusunda lider olmuştur. Bugün, evden çalışan ve uzaktan eğitim gören kullanıcılar için ideal boyut olan 17,3 inç ekrana sahip bir modeli tanıtan ilk Chromebook üreticisi olarak, yeni bir kilometre taşını geride bıraktık" dedi.
Intel Mobil İnovasyon Müşteri Bilişim Grubu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Joshn Newman, "Acer ile ortak gerçekleştirdiğimiz derin mühendislik çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan yeni Acer Chromebook Spin 713, Intel Evo platform yolculuğumuzda önemli bir adım oldu. Intel Evo platform onaylı ilk Chromebook olarak, Thunderbolt 4 bağlantısı sunması ve performans, yanıt süresi ve pil ömrü anlamında yeni seviyelere erişmesi ile müşterilerimizin oyunlar, üretkenlik ve eğlence deneyimlerinde son derece memnun olacağı yeni olasılıklara kapı aralıyoruz" şeklinde konuştu.
Acer Chromebook 317: Çoklu Görev Ustaları İçin Sektörün İlk 17,3 İnçlik Chromebook Modeli
Yeni Acer Chromebook 317 (CB317-1H) tüm kullanıcılara internetten film ve dizi izlemek ve bir bilgisayardan beklentilerinden fazlasını sunmak için gereken tüm alanı sağlıyor. Geniş FHD 17,3 inç ekranı parlama yapmayan kaplaması ve ince çerçeveleri ile canlı görselleri öne çıkartıyor. Ayrıca, büyük ekran ve isteğe bağlı web kamerası, uzaktan çalışanlar ve uzaktan eğitim görenler için görüntülü grup sohbetleri ve konferans görüşmelerini daha akıcı hale getiriyor. Daha da esnek bir çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar dokunmatik ekranlı modeli de tercih edebiliyorlar.
Acer Chromebook 317'nin yüksek kaliteli (isteğe bağlı arka aydınlatmalı) klavyesi ve geniş touchpad'i hesaplama, form doldurma ve rakam odaklı çalışmalar için 10 tuşlu girişi basitleştiren entegre nümerik klavye ile tamamlanıyor. Klavyenin yanlarında iki adet tam boy ve yukarı dönük hoparlör yer alırken, multimedya içeriklerine ve müziğe daha fazla derinlik kazandırıyor.
Intel® Celeron® işlemciler ve Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) özelliklerini taşıyan Acer Chromebook 317, öğrenciler, işletmeler ve ev kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu performans ve bağlanabilirliği sağlıyor. Ek olarak, Chromebook 10 saate kadar pil ömrü[[1]] sunarken, cihazın iki yanında toplam iki tam işlevli USB 3.2 Tip-C yuvasını ve video akışı, hızlı veri aktarımı, ek görüntü birimi vb. cihaz ve çevre birimin bağlanabilmesini sağlayan diğer bağlantı noktalarını da kullanıma sunuyor.
Acer Chromebook Spin 713 ve Acer Chromebook Enterprise Spin 713: 11. Nesil Intel Core İşlemciler ve Thunderbolt 4 ile Güncellendi
Dünyanın ilk Intel® Evo™ platform onaylı Chromebook modelleri olan Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) ve Acer Chromebook Enterprise Spin 713, geçen yılın ödüllü modelinin üzerine en yeni 11. Nesil Intel Core i7 işlemcileri ekleyerek çarpıcı bir Chromebook performansı sunuyor. Güncelleme ile alüminyum kasayı askeri düzeyde dayanıklılık (U.S. MIL-STD 810H[[2]], [[3]]) ile dönüştürülebilir bir form faktörle buluşturan üst seviye tasarımlı cihaz, veri aktarımı, güç beslemesi ve harici görüntü birimleriyle video ve ses paylaşımı yapabilen Thunderbolt™ 4 özellikli iki adet tam işlevli USB Tip-C yuvası sayesinde sınıfının en iyisi bağlanabilirlik seçeneğini sunuyor. Bunlara ek olarak, iki yeni Chromebook artık parmak izi okuyucu seçeneği sunarak, kullanıcıların sisteme daha rahat giriş yapabilmesini sağlıyor.
Chromebook, kullanıcılara yüzde 18 daha fazla dikey alan sağlayarak daha az ekran kaydırma yapmalarını sağlayan bir VertiView 13,5 inç (2256x1504 piksel çözünürlük) ekrana sahip. Görsel kalitesi, yüksek kalitede bozulma yapmayan ses için akıllı bir amfi ile DTS® Audio teknolojisiyle tamamlanıyor. Sadece 1,37 kg ağırlığındaki ve 16,9 mm inceliğindeki bu taşınabilir cihaz, kullanıcıların dizüstü bilgisayar, tablet, çadır veya ekran modu gibi her iş için doğru form faktörünü veya aradaki herhangi bir açıyı seçmesine olanak tanıyan dönüştürülebilir bir tasarıma sahiptir. Birden fazla yerde çalışan hibrit çalışanlar ise cihazın toplamda 10[1] saate kadar ya da 30 dakikalık şarjla 4 saate kadar kullanım sunan hızlı şarj edilebilir pilini beğeniyle karşılayacak.
İki Yeni 14 İnçlik Chromebook, Birçok Kullanıcı İhtiyacını Karşılıyor
Acer, bugün ayrıca taşınabilirlik ve üretkenliğin dengesini sunan popüler bir boyut olan 14 inç ekrana sahip iki yeni Chromebook modeli tanıttı.
Acer Chromebook 514 (CB514-1W/CB514-1WT), 11. Nesil Intel Core işlemcilere kadar olan modelleri kullanarak maksimum güç ve performansın yanında uykudan hızlı uyanabilme özelliğini de kullanıcılara sunuyor. Öğrenciler kadar ev ve iş kullanıcıları da cihazın tam gün çalışabilmesine güvenebilirler. Dizüstü bilgisayarın hızlı şarj destekleyen pili 10 saate kadar pil ömrü sunuyor[1].
Chromebook ayrıca Thunderbolt™ 4 destekleyen çift tam işlevli USB Tip-C yuva, arka aydınlatmalı klavye ve isteğe bağlı entegre parmak izi okuyucu gibi işlevsel seçeneklerle geliyor. Üst kapağı şık bir metal malzemeden, kuvvetlendirilmiş bir tasarımla MIL-STD 810H[3] askeri düzeyde dayanıklılık sunuyor. The Corning® Gorilla® Glass touchpad akıcı bir gezinme sağlarken, çizilmelere ve korozyona karşı dayanıklılığa sahip. Chromebook ayrıca Intel Wi-Fi 6 (Gig+) destekliyor.
Acer Chromebook Enterprise 514 (CB514-1W/CB514-1WT) ise Chrome OS'in iş yeteneklerini çalışanlara modern, hızlı, güvenli, çabuk kurulabilen ve toplam satın alma maliyetini düşüren bir deneyimle sunuyor. Acer Chromebook cihazları, BT ekiplerini günlük yönetimsel işlerden kurtarırken, iş birliğini kolaylaştırır ve bulut iş gücü için veri ve uygulamalara erişimi güvenli hale getirir.
Ultra taşınabilir Acer Chromebook 314 (CB314-2H/CB314-2HT) modeli ise dersleri, projeleri ve hareket halinde kullanımları için bir Chromebook arayan öğrenciler için tasarlandı. Sadece 1,5 kg ağırlığı, sekiz çekirdekli MediaTek MT8183 işlemcisi ve 15 saate[1] kadar çalışma süresi sağlayan pili ile günlük performans sunan bu süper taşınabilir dizüstü bilgisayar, 14 inçlik FHD IPS[[4]], [[5]] ekranı (1920x1080 piksel) ve bu ekranı saran 7,3 mm'lik ince çerçeveleri ile görsellerin daha canlı ve çarpıcı olmasını sağlıyor. Dokunmatik ekran seçeneği ise kullanımı daha da kolaylaştırırken, tam işlevli USB Tip-C yuvası bağlanabilirliği destekliyor.
Uygulama Desteği
Yeni Acer Chromebook modellerinin tümü Google Play ve web tabanlı uygulamaları destekler, böylece kullanıcılar üretkenlik, yaratıcılık ve diğer konularda beğendikleri tüm uygulamalara erişebilirler.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Chromebook 317 (CB317-1H) haziranda 399 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) haziranda 769 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook 514 (CB514-1W) ağustosta 549 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook 314 (CB314-2H) ağustosta 399 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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