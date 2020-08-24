Acer Aspire 3, Öğrencilerin Eğitime Yönelik İhtiyaçları Karşılıyor

Okulların açılma tarihi yaklaşırken, öğrencilerin hem eğitim öğretim hem de eğlenceye yönelik ihtiyaçları için güçlü bir dizüstü bilgisayar arayışı devam ediyor. Acer Aspire 3, öğrencilere 2 cm'den ince tasarımı ve 2 kg'nin altındaki ağırlığıyla rahat taşınabilir bir alternatif sunarken, uygun fiyatı ve güçlü teknik özellikleriyle de uzaktan eğitim için kullanılabilecek en ideal modellerden biri olduğunu kanıtlıyor. Öğrenciler, ödev hazırlıkları, araştırmalar ve her türlü günlük görevlerinde Aspire 3'ün yüksek performansından faydalanırken, 9,5 saate varan pil ömrüyle uzun süre şarj etmeden cihazı rahatlıkla kullanabiliyor.
Uygun fiyatlı dizüstü serisi Acer Aspire 3, özellikle SSD'li depolama sunan konfigürasyonlarıyla dikkat çekiyor. SSD'li konfigürasyon daha hızlı sıfırdan açılma süreleri, sessiz çalışma ve daha düşük güç tüketimi vadederken, çoklu görevler ve görevler arası geçişlerde kullanıcıların hızını asla kesmiyor.
Öğrenciler için Verimli Çalışmayı Sağlayan Teknolojiler
Çarpıcı performans sunan 15,6 inçlik Full HD ekrana sahip Aspire 3 serisindeki modeller, Intel® Pentium® ve Intel® Core™ i3, i5 ve i7'li seçeneklerle dikkat çekerken, AMD Ryzen™ 3 veya AMD Ryzen™ 5 işlemcili versiyonlar da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Aspire 3 serisinde, 16 GB'ye kadar DDR4 bellek, 1 TB'ye kadar PCIe NVMe SSD ve 2 TB'ye kadar sabit sürücü depolama seçeneği sunan modeller, zengin bağlantı seçenekleri ile de dikkat çekiyor. Cihazlar, öğrencilerin birden fazla çevre ekipmanı bağlamak için ihtiyaç duyacağı bağlantı noktalarına sahip.
Aspire 3'ün Chiclet klavyesi daha rahat ve hızlı bir yazım deneyimini mümkün kılarken Hassas Dokunmatik Yüzey (Precision Touchpad), geleneksel dokunmatik yüzeylerden daha hızlı tepki vererek öğrencilerin çok daha yüksek verim almasını sağlıyor.
BluelightShield teknolojisi sayesinde renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak zararlı olabilecek mavi ışığa maruz kalmayı azaltan Aspire 3, böylece uzun süre bilgisayar kullanımından doğabilecek zararları engelleyerek, göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.
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