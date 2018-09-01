Acer Aspire 5 Ön İnceleme
IFA 2017'de tanıtılan dizüstü bilgisayarlardan biri olan Aspire 5, özellikle günlük kullanımları hedefliyor. Peki, neler sunuyor? İşte ön incelemesi..
Aileler ve medya tüketimi için güçlü ve işlevsel bir dizüstü bilgisayar arayanlara yönelik olan Acer Aspire 5, şık görünüm ve taşınabilirliği birlikte sunuyor. Üst düzey alüminyum kapağa seçkin ve hoş bir vurgu yapan fırça desenleri sayesinde kullanıcılar harika görünen bu cihazı kolayca taşıyabiliyor.
7,82 mm'lik ince çerçeveli tasarım, olağanüstü görüntüler için daha fazla alan sunuyor. 15,6 inç Full HD IPS ekran ve Acer Color Intelligence teknolojisi ile net ve gerçekçi renkler hayat buluyor. Kullanıcılar gama ve doygunluk seviyelerini gerçek zamanlı olarak ayarlayarak ekran rengini ve parlaklığını kesinti olmadan en uygun hale getirebiliyor. İnanılmaz hızlı bağlantı için dahili Gigabit Wi-Fi özelliğine sahip 8. Nesil Intel Core i7 işlemcilere kadar seçenekler sunan ürün birçok kişisel asistana ve sesli hizmete destek veriyor. Ayrıca NVIDIA GeForce MX150 GPU ile mükemmel performans elde ediliyor. Acer TrueHarmony Audio ise seslere hayat vererek performansa katkı sağlıyor.
Aralık 2018'de EMEA bölgesinde; Acer Aspire 5 serisi 549 €'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Ercan Uğurlu
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