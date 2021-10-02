Acer, Chromebook Bağlantı İstasyonu ile İş Verimliliğini Artıracak

Acer bugün yaptığı açıklamayla "Works With Chromebook" sertifikalı aksesuar ailesini, birden fazla ekranı veya çevre birimini bir Chromebook'a bağlama işlemini basitleştiren yeni bir çözüm olan Acer USB Type-C Dock D501 ürünüyle genişlettiğini duyurdu. Acer'ın yeni bağlantı istasyonu Chrome OS cihazlarıyla sorunsuz çalışmak üzere tasarlandı. Çok sayıda testten başarıyla geçen USB Type-C Dock D501, Chromebook'un uyumluluk standartlarını[[i]] tam olarak karşılıyor.
Azami fayda için esnek bir çözüm
Kolaylık ve taşınabilirlik için kullandığımız dizüstü bilgisayarlarda bazı işleri gerçekleştirmek için daha fazla ekrana ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin bazen fare kullanmak, trackpad kullanmaktan daha rahat olabilir. Çevre birimleri bu noktada, profesyonellere kendilerine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak için daha fazla esneklik sunuyor. Çoğu kişi, harici bir ya da iki monitörle, bir klavye ve fare ile, hatta verileri yedeklemek için bir USB çubuğu veya harici sabit sürücü ve daha fazla bağlantı kurabilecekleri bir esnekliğe ihtiyaç duyuyor. Bir bağlantı istasyonu, tek bir USB Type-C yuvası ile tüm bu cihazların bağlanmasına olanak tanırken, çalışma ortamını da sadeleştirebilir. Bu sayede örneğin bir Pazartesi sabahı kalkıp işe koyulmak için atılması gereken adımların sayısını azaltır.
Acer USB Type-C Dock D501
Acer USB Type-C Dock D501 (ADK020), DisplayPort ve HDMI bağlantı noktaları[[ii]] aracılığıyla bir Chrome OS cihazına 3 adede kadar ekran[i], [ii] bağlama işlemini basitleştirerek, büyük miktarda veri ile birden daha fazla ekranda çalışan kullanıcılar için mükemmel bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Cihazda yer alan 6 adet USB bağlantı noktası (4x USB 3.1 Gen 1 Type-A ve 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A), belirli bir iş için gerekli olan ek çevre birimlerini bağlama esnekliği sunuyor. Ayrıca, cihazları bir USB-C bağlantısı aracılığıyla şarj etmek için USB-C Power Delivery standardını destekliyor ve kablolu ağ bağlantısı için özel bir Gigabit Ethernet bağlantı noktası içeriyor.
Özellikle, bağlantı istasyonunun yazılımının bir Chrome OS Cihazına bağlıyken güncellenebilmesi ve modern çevre birimleriyle en üst seviyede uyumluluk sağlaması, cihazın uzun yıllar boyu kullanılabilmesi adına önem taşıyor.
Acer'ın Chromebook Sertifikalı Diğer Akseusarları
Yeni D501 Chromebook bağlantı istasyonunun arasına katıldığı Acer'ın Chromebook sertifikalı aksesuarlarını aşağıda görebilirsiniz:
- Acer Wireless Mouse M501 (AMR800) ve Acer Wireless Mouse M502 (AMR020) sırasıyla 1600 DPI ve 1200 DPI hassasiyet sunarak, güvenilir ve hızlı yanıt veren bir fare deneyimi sunuyor. Farelerin şekli hem sağ hem de sol elini kullananlara konfor sağlayacak şekilde tasarlandı.
- Acer USB-C - USB-C Kablosu (ACB910), USB-C cihazlarını ve çevre birimlerini birbirine bağlayarak kullanıcıların cihazlarını şarj ederken aynı anda 10 Gbps'ye varan hızlarda veri aktarmasına ve USB-C ekranlarını, sabit sürücülerini ve diğer çevre birimlerini çok sayıda kablo gerektirmeden kullanmasına olanak tanıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer USB Type-C Dock D501 269,90 euro; Acer Wireless Mouse M501 (AMR800) ve Acer Wireless Mouse M502 (AMR020) modellerinin ise 24,90 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
[i] Bu ürün, Chrome OS'nin en son sürümünü destekleyen cihazlarla çalışır ve Google'ın uyumluluk standartlarını karşıladığı onaylanmıştır. Google, bu ürünün çalışmasından veya güvenlik gereksinimlerine uygunluğundan sorumlu değildir. Chromebook ve Works With Chromebook rozeti, Google LLC'nin ticari markasıdır.
[ii] Bağlantı istasyonu, bağımsız bir HDMI bağlantı noktası ve DisplayPort'un yanı sıra, aynı anda yalnızca birinin kullanılabildiği ek bir "kombine" HDMI bağlantı noktası ve DisplayPort içerir. Bu, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 2x DisplayPort ve 1x HDMI veya 1x DisplayPort ve 2x HDMI kullanarak toplam üç ekran çıkışı bağlantı noktasına izin verebileceği anlamına gelir.
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