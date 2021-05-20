Acer, Kimi Räikkönen'li Tasarım Yarışmasını Duyurdu!

Acer, "Save the Children" Vakfını destekleyecek Kimi's Creator Challenge uluslararası tasarım yarışmasını duyurdu.

Acer, Tasarım Yarışmasını Duyurdu

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