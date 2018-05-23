Acer Predator Helios 500 ve 300 Tanıtıldı

Acer, New York'ta düzenlediği özel etkinlikte iki yeni oyun laptop'unu, yani Predator Helios 500 ve Helios 300'ü tanıttı!

Acer Predator Helios 500 ve 300 Tanıtıldı

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