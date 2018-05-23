Acer Predator Helios 500 ve 300 Tanıtıldı
Acer, New York'ta düzenlediği özel etkinlikte iki yeni oyun laptop'unu, yani Predator Helios 500 ve Helios 300'ü tanıttı!
Acer, yeni ürünlerini New York'ta düzenlediği özel bir etkinlikte tanıttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenler, kuşkusuz yeni oyun laptop'ları oldu.
Predator Helios 500
Predator Helios 500, gücünü Intel'in 8. nesil Core i9 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye, overclock kapasitesi yüksek olan Nvidia GeForce GTX 1070 grafik işlemcisi eşlik ediyor. Acer, soğutma için, kendi tanımlamasıyla "süper bir termal mimari" kullanmış. Bu mimarinin kalbini oluşturan metal fanlar, ısınma sorununu tamamen ortadan kaldırmış gibi görünüyor.
15 inç'lik ekran, 4K çözünürlük sunuyor. Mavi ışıklandırma ile süslenen siyah kasa ise, laptop'un agresif tarzını yansıtmayı başarıyor.
Predator Helios 500, Temmuz ayında Avrupa'da satışa sunulacak. Fiyatı ise, yaklaşık 2.400 dolar seviyesinde olacak.
Acer Predator Helios 300 Special Edition
Acer, Helios 500'ün yanında, uygun fiyatlı oyun laptop'u Predator Helios 300'ün de yenilenmiş özel bir beyaz sürümünü sahneye çıkarttı. Bu laptop 15 inç ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. İşlemci olarak, Intel Coffee Lake i7 tercih edilmiş. Grafik gücünü Nvidia GeForce GTX 1060'dan alan Helios 300, 512 GB kapasiteli SSD ya da 2TB'a kadar uzanan sabit disk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Laptop, özellikle altın rengi detaylarla süslenmiş beyaz kasası ile dikkat çekiyor. Piyasadaki oyun laptop'larının aksine, böyle bir renk seçeneği görmek gerçekten güzel.
Yeni Predator Helios 300'ün fiyatı hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak 1.800 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
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