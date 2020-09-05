Acer, Yeni 11. Nesil Intel İşlemcili Swift 5 ve Swift 3 Laptop'ları Tanıttı

Acer'ın ödüllü ince ve hafif dizüstü bilgisayarı Swift 5, Intel Evo platformunun gereksinimlerini karşılamak üzere test edilen, yapılandırılan ve doğrulanan1 endüstrinin ilk bilgisayarları arasında yer aldı. Bu platform Intel donanımlarından güç alıyor ve kesintisiz performans, anında uyanma, uzun pil ömrü ve hızlı şarj gibi kullanıcı deneyimine yönelik beklentileri karşılamayı vadediyor.
Acer, Iris® Xe grafiklere sahip yeni 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle donatılan yeni Swift 5 ve Swift 3 dizüstü bilgisayar modellerini satışa sunacağını duyurdu.
Yeni Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar, Intel'in Project Athena inovasyon programına uygun olarak Intel® Evo™ platformu dizüstü bilgisayar tasarımına uyumluluğu kanıtlanmış1 endüstrinin ilk modelleri arasında yer alıyor. Bu platform kullanıcısına inanılmaz derecede duyarlı mobil performansın yanı sıra anında uyanma, Intel Iris Xe grafiklerle canlı görüntüler ve bağlantıya dair en son yenilikler dahil olmak üzere genel kullanıcı deneyimi iyileştirmeye yönelik sürükleyici özellikler sunmayı hedefliyor. Cihaz buna ek olarak tüm gün dayanabilen, hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 30 dakikalık şarjla dört saat kullanım sağlayan güçlü bir pille donatıldı.
Intel Project Athena inovasyon programının bir parçası olan yeni Acer Swift 3 dizüstü bilgisayarların Intel Evo platform rozetini taşımaları için gereken doğrulama ve ayarlama süreçleri ise devam ediyor.
Acer Dizüstü Bilgisayarlar ve Bilgi Teknolojileri İş Birimi Genel Müdürü James Lin, ürünlere dair şu değerlendirmeleri paylaştı: "Yeni Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi, hareket halindeyken işlerine, yaşam tarzlarına ve tutkularına dair projeleri hayata geçirmek isteyen müşterilerimize daha fazla performans, çeviklik ve kullanışlılık sunma çabamızda önemli bir adımı simgeliyor. Acer olarak Intel Evo platformuna uyum sağlayan tasarımlarımızla müşterilerimizin daha fazlasını başarmalarına yardımcı olmak, cihazlarımızı sınıfının en iyi deneyim vaadine yükseltmek için titizlikle özen gösterdik."
Swift 5: Antimikrobiyal Özelliklerle Donatılmış Taşınabilir Zarafet
Acer Swift 5 (SF514-55) ultra ince ve hafif dizüstü bilgisayar, son derece şık bir tasarımı performansa yönelik en son teknolojilerle bir araya getiriyor. 11. Nesil Intel Core i5 ve Intel Core i7 işlemcilerle desteklenen ve Intel Evo platformunun gereksinimlerini karşılayan1 Swift 5, birden çok uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştıracak güce ve performansa sahip olmanın yanı sıra 17 saate varan3 pil ömrüyle kesintisiz verimlilik vadediyor. Swift 5, yeni Intel Iris Xe grafikleriyle4 hareket halindeyken bile zorlayıcı video ve grafik işlerinin üstesinden gelebiliyor.
Swift 5, etkileyici yetenekleri detaylı bir zarafet eşliğinde sunuyor. Birinci sınıf magnezyum-lityum ve magnezyum-alüminyum alaşımdan üretilen hafif ve dayanıklı kasa, sadece 1 kg ağırlığa sahip. Özel olarak tasarlanan menteşe, ekran açıldığında cihazı yükselterek yazı yazarken cihazın ergonomisini geliştiriyor, daha iyi termal performans sağlıyor ve canlı 14 inç Full HD ekrana odaklanmayı kolaylaştırıyor. 340 nit parlaklığa4 çıkabilen ve sRGB renk gamının %100'ünü kapsayan ekran, ultra dar çerçevesi sayesinde %90 ekran gövde oranına sahip.
Swift 5'in dokunmatik ekranı, koku ve lekeye neden olan mikroorganizmaların çoğalmasını azaltmak üzere özel olarak üretilmiş Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass2 ile kaplandı. Buna ek olarak, müşteriler diledikleri takdirde dokunmatik yüzey, klavye ve kapak dahil cihazın tüm yüzeylerine antimikrobiyal kaplama2 ekleme seçeneğine de sahip.
Swift 3: Performans ve Taşınabilirlik İki Farklı Ekran Seçeneğiyle Sunuluyor
Performans ve tasarımı ideal bir dengeyle sunan Acer Swift 3 serisinde yer alan iki yeni model, Intel Project Athena inovasyon programının bir parçası olarak yeni 11. Nesil Intel Core i7 ve Core i5 işlemcilerle güçlendirilecek. Swift 3 dizüstü bilgisayarların Intel Evo platform rozetini taşıyabilmesi için gereken yapılandırma ve doğrulama süreçleri halen devam ediyor.
Şık bir metal kasayla gelen yeni Swift 3 modelleri, Intel Iris Xe grafik ve Thunderbolt™ 44 gibi en son teknolojileri desteklemenin yanı sıra WiFi 6 (Gig +) ile hızlı ve güvenilir İnternet bağlantısının keyfini sunuyor.
Yeni Acer Swift 3 (SF313-53), %18 daha fazla dikey görüntülemeyle daha az kaydırma ihtiyacı sunan; 2256 x 1504 piksel çözünürlüğe, 3:2 en boy oranına sahip canlı ve parlak 13,5 inç ekranıyla kullanıcılarının üretkenliği artırmalarına yardımcı oluyor. Ekran, sRGB renk aralığının %100'ünü kapsıyor ve 400 nit parlaklığa4 ulaşabiliyor. Swift 3 (SF313-53), tüm gün üretkenlik için 18 saate kadar pil ömrü3 sunuyor. Yalnızca 15,95 mm kalınlığa ve 1,19 kg ağırlığa sahip, hafif ve dayanıklı alüminyum ve magnezyum-alüminyum tasarım, Swift 3'ün (SF313-53) her yere taşınmasını kolaylaştırıyor.
Zarif ve şık bir tasarıma sahip olan yeni Acer Swift 3 (SF314-59), alüminyum kasaya ve magnezyum-alüminyum avuç içi dayanağına sahip. Swift 3'ün ultra dar 0,22 inç çerçevesi, %82,73 ekran gövde oranıyla 14 inç Full HD çözünürlüğe sahip ekrandaki canlı görüntülere odaklanmayı kolaylaştırıyor. Yalnızca 1,2 kg ağırlığa ve 15,95 mm 0,63 inç kalınlığa sahip olan Swift 3, elde kolayca taşınabilmenin yanı sıra evrak veya kitap çantasına kolayca sığıyor.
Her iki yeni Swift 3 modelinde arkadan aydınlatmalı klavye, hızlı ve güvenilir SSD depolama ve 16 GB'a kadar LPDDR4X bellek sunuluyor. Ek olarak, Windows Hello ile kolay ve güvenli oturum açma için parmak izi okuyucusu da cihazlarda yer alıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
11. Nesil Intel Core işlemcilere ve 14 inç Full HD ekrana sahip Acer Swift 5 (SF514-55), Ekim ayı itibarıyla EMEA bölgesinde 1.099 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
11. Nesil Intel Core işlemcilere ve 13,5 inç 2K ekrana sahip Acer Swift 3 (SF313-53), Kasım ayı itibarıyla EMEA bölgesinde 899 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
11. Nesil Intel Core işlemcilere ve 14 inç Full HD ekrana sahip Acer Swift 3 (SF314-59), Kasım ayı itibarıyla EMEA bölgesinde 699 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Özellikler, fiyat ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Seçtiğiniz pazara yönelik bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.acer.com.tr/ üzerinden size en yakın Acer ofisiyle iletişime geçin.
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