Acer, Yeni 11. Nesil Intel İşlemcili Swift 5 ve Swift 3 Laptop'ları Tanıttı

Acer, 11'inci Nesil Intel Core işlemcilerle güçlendirilen yeni Swift 5 ve Swift 3 dizüstü bilgisayarları duyurdu. İşte 11. Nesil Intel Core işlemcili Acer Swift 5 ve Swift 3 özellikleri ve fiyatları!