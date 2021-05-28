Acer Yeni Predator Triton ve Helios Serisi Oyun Bilgisayarlarını Tanıttı

Acer, bugün yaptığı açıklamayla oyun portföyünü yeni Predator dizüstü bilgisayarlar, bir fare ve yeni bir 5G CPE router ile genişlettiğini duyurdu. Tamamen yenilenen Predator Triton 500 SE ve Predator Helios 500 dizüstü bilgisayarlar, yeni 11. Nesil Intel Core i9 işlemcileri ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU'larının yanı sıra, daha iyi soğutma için Acer'ın 5. Nesil AeroBlade 3D Fan Teknolojisi, DTS: X Ultra ses, Intel Killer E3100 Ethernet Denetleyicisi, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 ve PredatorSense cihaz yönetim yazılımı gibi bir dizi üstün özellikle donatıldı.
Predator Triton 500 SE Dizüstü Oyun Bilgisayarı
Predator Triton 500 SE (PT516-51s) hem en yeni AAA oyunlar oynamak hem de işte üretken olmak isteyen oyuncular için tasarlanmış "özel sürüm" bir dizüstü bilgisayar. 11. Nesil Intel® Core™ i9 İşlemci, NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ve 64 GB'a kadar 3200 MHz DDR4 bellek ile desteklenen dizüstü bilgisayar hem iş hem de eğlence için ihtiyaç duyulan tüm gücü sunuyor. Yalnızca 19,9 mm inceliğindeki dizüstü bilgisayar 12 saate varan pil ömrü[[1]] ve NVIDIA Advanced Optimus teknolojisi sayesinde oyunculara oyunu ve işi istedikleri her yere yanlarında götürme olanağı veriyor. Dizüstü bilgisayarın şık ve temiz tasarımı, oyun oynamaktan zevk alan profesyonellerin, bilgisayarı, bir çalışma cihazı olarak da kullanmasını sağlıyor ve 4 TB'a kadar yüksek hızlı PCIe Gen4 depolamayla oyunlar, video kayıtları veya hesap tabloları için bol miktarda alan sunuyor.
Intel Dizüstü Bilgisayar İnovasyon Ekibi Genel Müdürü ve Direktörü Kim Algstam, "Acer'ın 11. Nesil Intel® Core™ H-serisi işlemcilerle desteklenen inovasyonu, harika oyun deneyimleri için dizüstü bilgisayar performansının sınırlarını zorluyor. 5 GHz'e kadar frekansları, en hızlı grafik ve depolama erişimi için yeni PCIe Gen 4, en yeni Wi-Fi 6 ve Thunderbolt 4 teknolojilerine dayalı inanılmaz derecede hızlı bağlantıyı destekleyen Acer, oyuncular için çarpıcı bir platform yarattı" dedi.
İster oyun oynamak ister film izlemek için olsun, oyuncular, Predator Triton 500 SE'nin 16 inçlik 16:10 görüntü oranı sunan ve gövdenin yüzde 87'sini kaplıyan ekranının cazibesine kapılacak. Predator Triton 500 SE'nin 165 Hz WQXGA LCD, 1250 nite kadar parlaklık sunan ve sRGB renk gamının yüzde 100'ünü kapsayan 165 Hz WQXGA Mini LED veya daha akıcı bir oyun deneyimi için 3 ms tepki süreli ve DCI-P3 renk gamının tümünü kapsayan 240 Hz WQXGA IPS [[2]] PolarBlack şeklinde üç farklı panel seçeneği bulunuyor. Tamamı metal[[3]] kasasının altında bulunan termal teknoloji, dizüstü bilgisayarın sürekli ideal serinlikle çalışmasını sağlıyor. Predator Triton 500 SE'nin üçlü fanlı soğutma sistemi içeren Acer'ın Vortex Flow soğutma tasarımı, özel tasarlanmış 5. Nesil AeroBlade™ 3D fan, CPU ve GPU için özel olarak konumlandırılmış beş adet soğutma borusu ve sürekli hava sirkülasyonu saklayan stratejik olarak yerleştirilmiş havalandırma kanallarından oluşuyor.
Intel® Killer™ E3100 Ethernet Denetleyicisi, Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 ve Killer™ Intelligence Center, oyunculara çevrimiçi rekabetin üstesinden gelmeleri için gereken düşük gecikme süresini ve güvenilir bağlantıyı sağlıyor. PredatorSense™ oyuncuların sistemlerini izlemelerine, bilgisayarın grafik işlemcisine hız aşırtmalarına ve sessiz, ekstrem veya turbo gibi farklı modlarla fan hızını ayarlamalarına olanak tanıyor. DisplayPort ve bir SD 7.0 kart okuyucuyu destekleyen çift Thunderbolt™ 4 Tip-C bağlantı noktaları dahil olmak üzere dizüstü bilgisayarın eksiksiz USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktaları, oyunculara tüm çevre birimleri için bol miktarda özgürlük sağlıyor.
Predator Helios 500 Dizüstü Oyun Bilgisayarı
Predator Helios 500 (PH517-52), oyunculara en yeni oyunlar için ihtiyaç duydukları gücü sağlamak amacıyla hız aşırtılabilir 11. Nesil Intel® Core™ i9 işlemciye, NVIDIA GeForce RTX 3080 Dizüstü Bilgisayar GPU'suna ve 64 GB DDR4 3200 MHz belleğe sahip. RAID 0'da bir çift PCIe NVMe SSD ve bir SATA HDD, dizüstü bilgisayarın gelecek nesil oyunlar için de bol miktarda alana sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca çeşitli ekran seçenekleri, oyuncuların donanımdan en iyi şekilde yararlanmasının önünü açıyor. Kullanıcılar, tercihlerine bağlı olarak, 17,3 inç Helios 500'ü tam dizi yerel karartma ve VESA Display HDR™ 1000 ile üst düzey renk doygunluğu ve kontrast sağlayan AUO AmLED teknolojisiyle güçlendirilmiş 4K Mini LED 120 Hz ekranla donatabilir veya AUO'nun mümkün olan en akıcı görüntüyü sunan 3 ms tepki süreli, süper hızlı FHD 360 Hz ekranını tercih edebilirler.
Tüm bu güç, CPU'nun üzerine oturan ve ürettiği ısıyı tüm cihaza dağıtmaya yarayan metal alaşımlı bir polimerden özel olarak üretilen bir teknoloji olan Acer PowerGem™[[4]] de dahil olmak üzere bir dizi birinci sınıf soğutma teknolojisi tarafından destekleniyor. Acer'ın Vortex Flow teknolojisi, serin hava akışını kritik bileşenlere yönlendirmek ve ağır oyun oturumları sırasında performansı artırmak için 5. Nesil AeroBlade™ 3D Fan dahil olmak üzere iki fanla çalışıyor. Kullanıcılar, Predator Pulsar aydınlatmasını etkinleştirmek için PredatorSense'i kullanabilir ve klavyelerini tuş başına atayacakları RGB arka aydınlatmalar yoluyla kişiselleştirmek için ışık çubuklarını[5] özelleştirebilirler. Ayrıca WASD tuşları, Acer'ın Racing veya MagForce tuşları ile zenginleştirilebilir. Bu tuşların bir oyun kumandası gibi işlev görmesini sağlamak için MagTek mekanik anahtarlar ise oyunculara hareketleri üzerinde tam kontrol sağlıyor.
Helios 500 oyunculara daha fazla kontrol sağlamak için bir HDMI 2.1, bir mini-DP 1.5, iki USB Type-C Thunderbolt™ 4, çevrimdışı şarj destekli üç USB 3.2 Gen2 ve bir RJ45 olmak üzere zengin fiziksel bağlantı seçenekleri sunuyor. Intel® Killer™ E3100 Ethernet Denetleyicisi, Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 ve Killer™ Intelligence Center, oyunculara çevrimiçi rekabetin üstesinden gelmeleri için gereken düşük gecikme süresi ve daha iyi bağlantı sunuyor. DTS Ultra ve 3D simüle edilmiş çevresel ses gibi özellikler ise oyun deneyimini daha da sürükleyici hale getiriyor. Ayrıca tercih üzerine eklenebilen Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro 5G, 5G'nin[6],[7] gücünü Intel® Killer™ Ethernet ve WiFi ürünleriyle birleştirerek, oyuncular nasıl bağlanıyor olursa olsun, ışık hızında oyun deneyimi sunuyor. Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro 5G Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro 5G, önemli oyun trafiğini eğlenceli ve sorunsuz bir deneyim için mevcut olan en hızlı ağ bağlantısına akıllıca yönlendiriyor.[8]
Predator Connect X5 5G CPE Yönlendirici
Dünyanın ilk Intel Killer uyumlu 5G GPE'si'si olan Predator Connect X5 5G CPE, 4,7 Gbps'ye[9] kadar etkileyici hızlarda 5G bağlantı sunuyor. Oyuncuların ihtiyaçları esas alınarak tasarlanan yönlendirici, sahip olduğu GAME Port ile kısıtlanmamış en hızlı bağlantıyı sağlıyor. Dahası, kullanıcıların X5'in Wi-Fi 6 kabiliyetleri sayesinde hiçbir yavaşlama olmaksızın 256 adede kadar cihazı eş zamanlı olarak yönlendiriciye bağlayabiliyor.
Intel® Killer™ Intelligence Center, oyunculara veri indirme ve bağlantı kurma hızlarını öncelikli tercihlerine göre ayarlama ve bazı uygulamalara diğerlerinden daha yüksek ağ önceliği atama yeteneği kazandırıyor. The Intel® Killer™ Önceliklendirme Motoru, daha iyi bir çevrimiçi deneyim sunmak için birçok oyun, uygulama ve web sitesi için optimum önceliklendirme ayarlarını otomatik olarak algılayabiliyor ve ayarlayabiliyor. Predator Bağlantı Yöneticisi ise kullanıcıların 5G veri kullanımlarını oyun ve medya tüketim ihtiyaçlarına uyacak şekilde izlemelerine ve ayarlamalarına olanak tanıyor. Entegre Trend Micro Ev Ağı Güvenliği, ağ trafiğini inceleyip yöneterek ağa bağlı cihazlar için gelişmiş siber güvenlik sağlıyor, kullanıcıların gizliliğini ve verilerini korumalarına yardımcı oluyor.
Gücünü 1 GB DDR4 ve 1 GB Flash belleğe sahip dört çekirdekli 2 GHz ARM Cortex işlemciden alan Predator Connect X5 5G CPE, özel bir GAME LAN, bir standart LAN, bir WAN, USB, SIM kart, bir dizi Ana ve Div TS-9 anten bağlantı noktaları ve ek güvenlik için WPS ile donatıldı. Yerleşik USB bağlantı noktası, kullanıcıların harici depolama sürücüleri takarak belgeleri yerel ağ içinde depolamalarına, aktarmalarına ve paylaşmalarına olanak tanıyor.
Predator Connect D5 5G Dongle
Mobil PC oyuncuları için tasarlanan Predator Connect D5 5G Dongle, bir USB 3.1 Type-C bağlantı noktası aracılığıyla bilgisayarın yerleşik Intel® Killer™ Ağ Çözümünün potansiyelini ortaya çıkaran bir aksesuar görevi görüyor. Son derece yüksek 5G hızları [5] sağlamanın ve bir bilgisayarın 5G Wi-Fi erişim noktası olarak kullanılmasını sağlamanın yanı sıra, bir kullanıcının genel oyun deneyimini iyileştirmek için bant genişliği tahsisine öncelik vererek gecikmeyi azaltıyor. Yerleşik aktif soğutma, cihazın optimum performans seviyelerini korumasını sağlıyor. Teknik bilgiye sahip kullanıcılar, ağ bağlantılarını izlemek ve iş hacmini ihtiyaçlarına göre değiştirmek için Predator Bağlantı Yöneticisini kullanabilir. Dongle çift bağlantı için Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro 5G ile kullanılabiliyor.
Predator Cestus 335 Oyun Faresi
PixArt 3370 sensörlü ve 2.000 Hz saniyelik geri bildirim özelliğine sahip Predator Cestus 335 ergonomik oyun faresi, tüm hareketlerin, hamlelerin ve vuruşların büyük bir doğrulukla gerçekleştirilmesini sağlıyor. 19.000 DPI ile sınırlandırılmış beş renk kodlu hız seviyesine sahip fare, oyunculara, imlecinin hassasiyet eşikleri arasında kolayca ayarlama ve geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Oyunlar dışındaki içeriklerde gezinmek için kullanılan yüksek hızlı kaydırma düğmesi, kullanıcıların web'de ve forumlarda rahatça dolaşabilmesini sağlıyor.
Farede toplam 10 programlanabilir düğme bulunuyor ve oyuncuların klavye kısayol tuşlarına güvenmek zorunda kalmadan rakiplerini hızla ortadan kaldırmalarına olanak tanıyor. Bu düğmeler, QuarterMaster uygulamasından hızlı bir şekilde ayarlanabilen beş profil halinde yapılandırılabiliyor ve farklı oyun türleri için farklı düzenler oluşturulmasını mümkün kılıyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Predator Triton 500 SE (PT516-51s) temmuz ayında EMEA'da 1.999 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Predator Helios 500 (PH517-52) temmuz ayında EMEA'da 2.499 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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