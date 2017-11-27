Acil Durum Şebekesi İçin Samsung Seçildi!
Samsung, İngiltere'nin önemli kurumlarından biri ile, oldukça önemli bir anlaşmaya imza atmayı başardı!
The Home Office, Samsung'u İngiltere'de yeni bir acil servis şebekesinde (ESN) akıllı telefon sağlayıcısı olarak seçti. ESN, şu an bulunan acil servis şebekesi Airwave'in yerine geçecek.
Bu LTE akıllı telefonlar özellikle polis ve diğer acil servisler tarafından karşılaşılan zorluklara göre geliştirilmiş durumda. Bunun anlamı, su geçirmezlik gibi özellikleri olan kaba bir tasarımı olacağı ve kritik ses hizmetleri için bazı özel yetenekleri olacağı.
Eski sistem, Airwave, esas olarak ses odaklı olduğu için kısıtlı bir kapsamı vardı. ESN, mobil geniş bant yetenekleri sayesinde acil durum iletişimine yeni bir boyut getirecek.
LTE'nin kullanımı, canlı video akışı, suç uygulamaları ve konum hizmetleri gibi özellikler sunacak. Home Office'in söylediğine göre, fiyatı da daha ucuz olacak. Airwave önümüzdeki yıllarda kullanımdan kalkarken, vergi yükü de azalacak.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın