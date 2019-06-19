Açlık Oyunları'ndan Bomba Haber
Açlık Oyunları (Hunger Games) üçlemesinin yazarı Suzanne Collins, son derece çarpıcı bir açıklama yaparak, hayranlarını heyecanlandırdı.
- Barış Terun
Suzanne Collins tarafından 2008-2009-2010 yıllarında kaleme alınan The Hunger Games (Açlık Oyunları) üçlemesi, kısa süre içinde New York Best Seller zirvesine yerleşti. Söz konusu seri; 2012 ve 2015 yılları arasında sinemaya uyarlandı ve dört filmle beyaz cam tutkunlarının karşısına çıktı. 495 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip film serisi, 3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde etti ve sinema dünyasının kültleri arasına girdi.
Dört filmden oluşan serinin oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth (Thor'u canlandıran Chris Hemsworth'un kardeşi), Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci (Kendisini Transformers serisinden de tanıyoruz) ve Donald Sutherland gibi bol ödüllü oyuncular yer aldı.
Dört filmin yönetmenliğini Garry Ross ve Francis Lawrence üstlendiler. İlk filmin yönetmenlik koltuğunda Garry Ross otururken, kalan üç film ise Francis Lawrence tarafından beyaz perdeye uyarlandı.
Açlık Oyunları'nın hayranlarına müjdeli haber, bizzat kitapların yazarı Suzanne Collins'ten geldi. Açlık Oyunları'nın yaratılması ve toplumsal eşitsizliklerin hayat bulduğu süreç; orijinal hikayeden 64 yıl öncesine gidilerek yeni bir kitapta anlatılacak. Collins, "Bu kitapla kim olduğumuzu, insan ırkının nasıl hayatta kaldığını ve güçlerin nasıl el değiştirdiğini ele alacağım. Panem'in nasıl doğduğunu ve insanların bu gelişmeye karşı nasıl tepki gösterdikleri de öykümün kilit noktaları arasında yer alacak." ifadelerini kullandı.
Açlık Oyunları serisinin yeni kitabı, 19 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanacak. Yapımcı stüdyonun da bu fırsatı değerlendirmesi ve çok kısa süre içerisinde yeni kitabın uyarlamasını sinemaya taşıması bekleniyor.
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