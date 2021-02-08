Activision Blizzard'ın Başı, Call of Duty Karakteri Mara ile Dertte

Eğer Call of Duty: Modern Warfare'i ve başarılı battle royale modu Warzone'u oynadıysanız, muhtemelen ünlü kadın operatör Mara ile karşılaşmışsınızdır. Ancak görünene göre bir yazar, Mara'nın tasarımının kendi tasarladığı bir karakteri temel aldığı gerekçesi ile oyunun yayımcısı Activision Blizzard'a dava açmış durumda.
Bir yazar ve fotoğrafçı olan Clayton Haugen, Teksas mahkemesinde açtığı bir telif ihlali davasında Activision Blizzard'ın ve geliştirici Infinity Ward'un, kendi kitabında yer verdiği Cade Janus adlı karakteri temel alarak Mara'yı modellediklerini iddia ediyor. Haugen'in davada söylediğine göre Janus karakterini November Renaissance adlı hikayesi için "farklı ve çok boyutlu kadın bir ana karakter" olması için tasarladı ve hatta November Renaissance'ı film stüdyolarına sunmak için Cade Janus karakterinin fotoğraflarını bile oluşturdu.
Ayrıca Haugen, filminin başarılı olabileceğini ve eşsiz kadın başrolü Janus'un "aksiyon ve bilim kurgu filmlerinin çok doygun olan pazarında kendisini gösterebileceğini" de söylüyor.
Haugen'in söylediğine göre Cade Janus karakteri Alex Zedra adlı bir modeli temel alıyor ve bu model, Activision Blizzard'ın Mara'yı oynaması için anlaştığı model ile aynı. Haugen, Call of Duty: Modern Warfare çekimleri sırasında geliştiricinin stüdyo duvarına Zedra'nın Cade Janus rolündeyken çekilen fotoğrafları dahi astığını iddia ediyor. Haugen, daha önce bu fotoğrafları kendi Instagram hesabı üzerinde paylaşmıştı. Davanın bir parçası olarak Haugen'in avukatları karakterlerin benzerliklerini gösteren fotoğraflardan oluşan bir görsel de paylaştılar.
Bütün bunların yanı sıra davada iddia edilene göre firma; karakter için aynı modeli işe almakla kalmadı, Haugen'in Cade Janus fotoğrafları için anlaşmış olduğu aynı makyaj profesyonelini de işe alarak, Cade Janus fotoğrafları ile aynı saçın yapılmasını istedi.
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