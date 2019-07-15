A'dan Z'ye Jedi Rütbeleri!
Star Wars'ın efsanevi savaşçı - rahipleri Jedi'ların ilginç rütbelerini sizin için derledik!
- Barış Terun
Star Wars evreninin en popüler "süper kahramanları" Jedi'lar, daima Güç'ün Aydınlık tarafında resmedilir ve Karanlık taraftaki rakipleri Sith'lere karşı, galaksinin dengesini korumak için savaşırlar. Ancak Jedi'lar bile kendi arasında sınıflara bölünmüştür. Peki Jedi düzenindeki rütbeler neye göre düzenleniyor. Sizin için derledik:
Youngling
Güç hakkında ciddi bir hassaslığa sahip Youngling'ler, evrenin dört bir yanından toplanan çocuklardır. Light Side'a yatkınlıkları ile bilinen bu grup, teker teker değil grup halinde eğitilirler. Öncü üçlemede Youngling'lerin bizzat Yoda'dan grup şeklinde ders aldıklarına şahit olduk. Maalesef bu karakterlerin çoğu, zıvanadan çıkmış Anakin Skywalker(Darth Vader) tarafından katledilmişlerdir.
Padawan
Padawan'lar erişkinliğe adım atmış Jedi Şövalyesi adaylarıdır. Obi Wan Kenobi, Qui Gonn Jinn'in Padawanı, Anakin Skywalker Obi Wan Kenobi'nin Padawanı, Count Dooku ise bizzat Yoda'nın Padawan'ı olmuştur. Padawan'lar; Jedi olmak için Beceri Testine, Cesaret Testine, Ruh Testine ve Görüş Testine tabii tutulurlar.
Jedi Corps Service
Maalesef her Padawan, Jedi Şövalyesi unvanını kazanamaz. Bazı Padawan'lar Güç konusunda diğerleri kadar uzman olmamalarına rağmen, pek çok konuda beceriklidir. Jedi Corps Service üyelerinin bazıları tıp, bazıları zirai, bazıları eğitim açısından uzmandır. Bu rütbedeki Jedi'lar çoğunlukla eğitmen olur.
Jedi Şövalyesi
Bir Padawan, Padawanlık testlerinin hepsini aşarsa Jedi Şövalyesi unvanına hak kazanır. Ancak tek koşul bu değildir: Bir Padawan Güç'te büyük hakimiyet sahibiyse(Luke Skywalker) veya bir Sith Lord'unu mağlup etmeyi başaran bir Padawan ise(Obi Wan Kenobi) Jedi Şövalyesi rütbesine layık görülür.
Jedi Konsül Üyesi
Bazı Jedi'lar savaşçılık ve Güç'e hakimiyetin yanı sıra, zekalarıyla da öne çıkarlar. 12 adet Jedi Konsül üyesi bulunur. Yoda, Mace Windu ve Obi Wan Kenobi gibi karakterler konsülde yer almıştır. Bu karakterlerin ortak özelliği, dengeli kişiliklere sahip olmaları ve aşırıya kaçmaktan kaçınmalarıdır. Obi Wan ve Yoda, en sakin ama aynı zamanda en güçlü Jedi'lar arasındadır. Mace Windu ise bu ikili kadar sakin veya Güç'ün aydınlık ögelerine bağlı değildir.
Jedi Düzen Lideri
Jedi Düzeni Lideri dediğimiz zaman aklınıza Yoda geliyor olabilir. Lakin, Jedi Düzeni'nin en güçlü olduğu dönemde Mace Windu "Düzen Lideri" olarak sınıflandırılır. Yoda'dan sonra en sözü geçen liderdir. Savaş ve liderlik becerilerini harmanlar. Doğrusunu söylemek gerekirse pek çok Star Wars hayranı, Windu'yu, Yoda'dan bile güçlü görür. Windu, teke tek savaşta Sith Lordu Palpatine'ne ciddi üstünlük sağlamıştı ve onu galaksiden silme seviyesine gelmiştir. Windu, Karanlık Taraf'ın yöntemlerini çok iyi bildiğinden Işın Kılıcı'nı Sith'lerden iyi kullanır. Eğer Anakin Skywalker'ın müdahelesi olmasaydı Windu, Sidious'u birkaç parçaya bölmüş olabilirdi. Lakin Windu, Yoda kadar geleceğe hakim bir karakter değildi ve geleceği görmekten acizdi.
Büyük Jedi Ustası
Jedi Grandmaster, Jedi Düzeninin tepesindedir. Jedi Düzeni'nin Lideri bile onun altındadır. En bilinen Büyük Usta Yoda'dır. Palpatine ile mücadelesinden galip çıkamasa bile (savaş çıkmazda kalmıştır) geleceği görmüş ve Luke Skywalker'ı eğiterek o geleceği şekillendirmiştir.
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