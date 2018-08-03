ADATA ve XPG'nin Yeni Ürünleri Kutudan Çıkıyor
ADATA ve XPG'nin yeni ürünleri kutusundan çıkıyor. Peki, bu gizemli kutuda neler var?
İçinde ADATA ve XPG markalarının ürünleri olan gizemli bir kutu ofisimize konuk oldu. Hemen yukarıdaki videoda henüz kutuyu açmadan önce gizemini koruyan kutudan çıkanlar ise hem akıllı telefon hem bilgisayar sahipleri için oldukça kullanışlı ürünler.
Kutudan çıkan cihazlar arasında ADATA ED600 harici HDD/SDD kutusu, XPG XPG STORM RGB M.2 2280 SSD heatsink ile yine ADATA CW0050 kablosuz şarj pedi yer alıyor. Her bir ürünün incelemesini yakın zamanda yine bu sayfalarda sizlerle paylaşacağız.
Peki, bu 3 cihazın kendi kutularından neler çıkıyor, içlerinde neler bulunduruyor? Hemen yukarıdaki videoda birlikte bakıyoruz...
Ercan Uğurlu
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