Adidas kendini geri dönüşüme adadı
Adidas, tüm ürünlerinde geri dönüştürülmüş polyester kullanma sözü verdi!
Adidas geri dönüştürülmüş plastik kullanımını üst seviye ayakkabılarının dışına genişletmeyi planlıyor.
Spor giysi üreticisi, 2024 yılına kadar ayakkabılarında ve giysilerinde sadece geri dönüştürülmüş polyester kullanmaya söz verdi. Firmadan Eric Liedtke, Financial Times ile yaptığı görüşmede detaylı bir yol haritası sunmamış olsa da, Adidas'taki bu değişimin "doğru boyutta lokmalar ile" yapılacağını söyledi ve firma, kâr oranına fazla zarar vermeden değişimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Bunun da kolay bir şey olmadığı söylenebilir. Liedtke'nin söylediğine göre şu anda Adidas'ın malzemelerinin yarısından fazlasını polyester oluşturuyor ve bu yüzden de değişimi "bir gecede" tamamlamak mümkün değil.
Bu masrafın büyük bir kısmı büyük olasılıkla ölçek ekonomisinden kaynaklanıyor. Geri dönüştürülmüş polyester yeni üretilmiş sürümüne göre %20 daha pahalı olabiliyor ve bu malzemeyi Adidas'ın ihtiyaç duyduğu miktarlarda işlemek zorlu bir süreç olabilir. Firma, büyük ihtimal ile iyileştirilmiş olan yöntemlerin zaman içerisinde masrafları azaltacağını ümit ediyor.
Ancak firma geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanımına adanmış ilk isim değil. Örneğin Stella McCartney'in moda markası da 2020 yılına kadar yeni naylon kullanmayı bırakma sözü verdi. Ancak bu söz, Adidas boyutunda bir firma için bir ilk olacak ve giyim endüstrisi üzerinde genel olarak büyük bir etkiye sahip olabilir.
Ancak bu değişim için geçerli sebepler de bulunuyor. Örneğin çevre dostu tasarım markanın kamu algısı üzerinde iyi bir etkiye sahip ve aynı zamanda okyanuslarda bulunan plastikler de eğer kullanım alışkanlıklarımız değişmezse, giderek daha da büyük bir probleme dönüşecek.
Levent Öztürk
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