Adidas yeni geri dönüştürülmüş ayakkabılarını tanıttı!
Adidas, yeni geri dönüştürülmüş ayakkabı tasarımlarını tanıttı!
Adidas, Dünya Günü kutlamaları sebebiyle okyanusları kirlilikten korumaya odaklanan bir organizasyon olan Parley ile yeni bir ortaklığı daha duyurdu. Bu ortaklık sonucunda da üst seviye koşu ayakkabısının üç yeni modeli tanıtıldı: Orijinal Ultra Boost, Ultra Boost Uncaged ve Ultra Boost X. Bu modellerin her biri %95 oranında deniz plastik çöplerinden geri dönüştürülmüş Primeknit malzemesinden üretilmiş durumda.
Adidas'ın söylediğine göre her ayakkabı için 11 plastik şişe kullanıldı. Adidas, 2017'nin sonuna kadar bunlar gibi en az bir milyon çift daha üretmeyi ve firmanın genel olarak sürdürülebilirliğe adanmışlığını göstermeyi planlıyor.
Bunun yanı sıra spor giysi devi aynı zamanda Major League Soccer ile de Parley Okyanus Plastiği'nden üretilmiş takım giysileri üzerine bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Ancak bu giysiler satışa sunulmayacak. Yeni UltraBooster tasarımları ise 10 Mayıs tarihinde Adidas mağazalarına her biri 200$ fiyat etiketi ile sunulacak...
Levent Öztürk
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