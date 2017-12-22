Adidas'ın Giyilebilir Cihazları "Pes" Dedi!
Adidas, giyilebilir cihazlar üreten bölümünü kapatmaya hazırlanıyor. Ama bu durum, şirketin bu alandan tamamen çıkacağı anlamına da gelmiyor!
Görünene göre Adidas, odağını teknoloji ortaklıkları ve fitness takip yazılımı geliştirmelerine çevirmesi ile beraber giyilebilir bölümünü kapamayı planlıyor.
Alman spor markası geçtiğimiz yıllar içerisinde miCoach ve Smart Run gibi ürünleri ile giyilebilir teknolojisine bol miktarda yatırım yapmıştı. Ancak artık, en azından yakın bir zaman içerisinde, firmanın kendisi tarafından üretilmiş bir Adidas giyilebilir cihaz görme ihtimalimiz oldukça düşük.
Adidas bunun yerine odağını Runtastic uygulaması gibi fitness takip yazılımlarına ve yenilenmiş bir Adidas alışveriş uygulamasına çevirecek.
Ancak bu değişim Adidas/Fitbit ortak markalı Ionic akıllı saat işini etkilemeyecek ve bu cihaz 2018 yılı içerisinde satışa sunulacak.
Adidas şu anda giyilebilir bölümünde 74 çalışana sahip ve bunlar donanım mühendislerinden veri araştırmacılarına kadar pek çok farklı alanda görev yapıyor. Bu rollerin karardan etkileneceği kesin olsa da, şimdilik bir iş kaybı söz konusu değil ve Adidas, teknoloji ilhamlı fikirleri tek bir bölümde toplamaktansa markasının geneline yaymayı planlıyor gibi gözüküyor.
Levent Öztürk
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