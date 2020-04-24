Adjust: Mobil Oyuncuların %40'ı Kazanmak İçin Bot Satın Alıyor

Adjust'ın yeni anketine göre, oyuncular botlara ortalama 65 dolar veriyorlar; Z kuşağı botlara en çok para ödeyenlerden, %12'si 200 dolardan fazla harcıyor.