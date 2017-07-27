Adobe, İstemeden Project Nimbus'u Yayınladı
Adobe'un uzun zamandır merakla beklenen yeni yazılımı, kazara indirmeye sunuldu; hemen ardından geri çekildi!
Adobe en popüler programları olan Photoshop, Illustrator ve Lighttoom'u değiştirerek bulut üzerine taşıdı ve web tarayıcısı üzerinden kullanılabilir sürümlerini geliştirdi. Adobe'un Creative Cloud'u sayesinde nereye giderseniz gidin istediğiniz programa ve üzerinde çalıştığınız dosyalarınıza erişebiliyorsunuz.
Adobe geçtiğimiz yıl bizi Lightroom'un daha geniş bir kitleye hitap eden sürümü "Project Nimbus" ile tanıştırmıştı. Fransız haber sitesi MacGeneration'a göre yeni uygulama, geçtiğimiz gün Creative Cloud kullanıcılarına kazara erişilebilir hale geldi. Hatasını anlamakta gecikmeyen Adobe, durumu hemen düzeltti ancak bazı kullanıcılar çoktan hatanın ekran görüntülerini almıştı bile...
Nimbus tam olarak Lightroom sayılmaz; her ne kadar aynı araçlara sahip olsa da - basit ışık ve renk ayarları, ışık kırılması, fırçalar ve değişim düzeltmesi gibi - uygulamanın Lr'den en büyük farkı, hem ana dosyayı hem de modifiye edilmiş dosyayı bulutta saklaması. Bu da her değişiklik ardından senkronizasyon yapılmasını gerektiriyor. Bulut tabanlı uygulama ayrıca iCloud Photo Library'ye benzer görsel etiketleme özelliğine de sahip.
Adobe'den bir temsilci olay üzerine şu açıklamayı yaptı: "Project Nimbus'u istemeden bazı Adobe Creative Cloud kullanıcıları ile paylaştık. Ekim 2016'da gerçekleşen MAX'tan hatırlayacağınız gibi Project Nimbus, Lightroom ve Photoshop ekosisteminde geliştirdiğimiz yeni nesil bir fotoğraf editleme teknolojisi. Şimdilik daha fazla bilgi paylaşamıyoruz, ancak yenilikler için bizi takip etmeye devam edin."
Ali Ruhi Öztürk
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