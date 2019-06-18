Adobe'den iPad'e "Canlı Boyayan" Fresco

Adobe'nin bu sene çıkacak olan çizim ve boyama uygulaması Fresco, gerçeğe yakın boyama fiziklerini ilk kez sunduğunu iddia ediyor!

Adobe'den "Canlı Boyayan" Fresco

Adobe'nin iPad için geliştirdiği, ilk olarak geçen sene ekimde ortaya çıkan çizim uygulaması Fresco, bu sene çıkış yapmaya hazırlanıyor.

First Look at Adobe Fresco - Adobe's Drawing and Painting App | Adobe Creative CloudFirst Look at Adobe Fresco - Adobe's Drawing and Painting App | Adobe Creative Cloud
Learn more about Adobe Fresco: Adobe Fresco, formerly known as Project Gemini, is a dedicated app for those who love to draw and paint, built specifically for stylus and touch devices. Fresco combines the expressiveness of your favorite Photoshop brushes with the precision of vector brushes, and the new technology of Adobe Live brushes, for unlimited expression. Coming soon. Video and artwork by Kyle Webster. Subscribe: LET’S CONNECT Facebook: Twitter: Instagram: Adobe Creative Cloud gives you the world's best creative apps so you can turn your brightest ideas into your greatest work across your desktop and mobile devices.

Android'de ve iPad'de birçok çizim uygulaması var. ArtRage, Paper, Procreate ve hatta Adobe'nin kendi uygulaması Sketch, bunlardan bazılar. Fresco'yu diğerlerinden ayıran özelliği ise Adobe'nin iddiasına göre mürekkebin veya boyanın kağıt ile etkileşimini taklit eden "canlı fırçalar". Yani Fresco'da suluboya yaparken renklerin karıştığını görebiliyorsunuz. Sadece suyla boyamanız bile mümkün.

Firmanın kıdemli ürün müdürü Scott Belsky'ye göre canlı fırça işlevini "başka hiçbir çizim ve boyama uygulaması sunmuyor".

Fresco, daha geleneksel, canlı olmayan fırçalar da içeriyor. Uygulama öncelikle iPad'e gelecek ancak Adobe, uygulamayı diğer kalem destekli ve dokunmatik cihazlar için de yayınlamayı planlıyor.

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