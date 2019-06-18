Adobe'den iPad'e "Canlı Boyayan" Fresco
Adobe'nin bu sene çıkacak olan çizim ve boyama uygulaması Fresco, gerçeğe yakın boyama fiziklerini ilk kez sunduğunu iddia ediyor!
Adobe'nin iPad için geliştirdiği, ilk olarak geçen sene ekimde ortaya çıkan çizim uygulaması Fresco, bu sene çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Android'de ve iPad'de birçok çizim uygulaması var. ArtRage, Paper, Procreate ve hatta Adobe'nin kendi uygulaması Sketch, bunlardan bazılar. Fresco'yu diğerlerinden ayıran özelliği ise Adobe'nin iddiasına göre mürekkebin veya boyanın kağıt ile etkileşimini taklit eden "canlı fırçalar". Yani Fresco'da suluboya yaparken renklerin karıştığını görebiliyorsunuz. Sadece suyla boyamanız bile mümkün.
Firmanın kıdemli ürün müdürü Scott Belsky'ye göre canlı fırça işlevini "başka hiçbir çizim ve boyama uygulaması sunmuyor".
Fresco, daha geleneksel, canlı olmayan fırçalar da içeriyor. Uygulama öncelikle iPad'e gelecek ancak Adobe, uygulamayı diğer kalem destekli ve dokunmatik cihazlar için de yayınlamayı planlıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın