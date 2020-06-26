AFAD duyurdu! Manisa'da 5.5 büyüklüğünde deprem

Manisa'da deprem... AFAD, saat 10.21'de merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 9.29 km.
Kandilli Rasathanesi de saat 10.21'de meydana gelen depremin merkezini Sazoba-Aksihar; büyüklüğünü 5.5, derinliğini 4.1 kilometre olarak duyurdu.
DEPREM SONRASI İLK AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk açıklamasında "Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir; kırsal tarama devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun." dedi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ise "Şu ana kadar valiliğimize intikal eden bir hasar ihbarı yok. Şu anda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız sürüyor. Elbette ki ilk etapta eğer herhangi bir hasar varsa hemen ona göre bizim afet planlarımıza uygun şekilde harekete geçilecek." diye konuştu.
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