AFAD: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre bugün saat 13.03'te Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliği 6.96 km.
Kandilli Rasathanesi de 13.03'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.1, yerini Kargalı-Saray derinliğini 5 km olarak duyurdu.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremle ilgili şu bilgileri verdi: Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor. Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok. Bazı köylerde hasar gören evler var. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
#DEPREM: Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.June 25, 2020
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