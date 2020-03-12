Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü İran ve Irak'a sıçradı!

Afrika'yı istila eden ve giderek yayılan çekirge sürüsü, İran ve Irak'a sıçradı. Türkiye sınırına kadar gelen çekirge sürüsünde 400 milyara yakın çekirge olduğu ifade ediliyor.