Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü İran ve Irak'a sıçradı!

Afrika'yı istila eden ve giderek yayılan çekirge sürüsü, İran ve Irak'a sıçradı. Türkiye sınırına kadar gelen çekirge sürüsünde 400 milyara yakın çekirge olduğu ifade ediliyor.

Çekirge sürüsü Türkiye sınırına yöneldi

Yaklaşık 400 milyar çekirge, Afrika'dan sonra Irak ve İran'a da sıçradı. Çekirge sürüsünün önce Hindistan'a sonra ise Çin'e doğru ilerlemesi bekleniyordu ancak sürü yönünü değiştirdi, Irak ve İran'a sıçradı.

Dev Çekirgeler Tarım Arazilerini Talan Ediyor

Irak'a kadar gelen büyük çekirge sürüsü ülkenin güney kısmını işgal etti. Sürü, tarım arazilerine saldırdığı için ekinlere ciddi zararlar veriyor. 

Tarlalarının dev çekirgeler tarafından işgal edildiğini gören halk bir an önce önlem alınmasını istiyor. Uzmanlar ise küresel ısınmayı işaret ediyor. 

Birleşmiş Milletler Açlık Tehlikesine Karşı Uyarmıştı

BM geçtiğimiz ay Doğu Afrika'daki çekirge istilası ile ilgili tarım alanları ve otlakları istila eden çekirge sürüsünün kontrol altına alınamazsa Etiyopya, Uganda, Kenya, Somali ve Tanzanya'da açlık tehlikesinin oluşabileceğini açıklamıştı.

Havadan tarım ilaçları (Pestisit) püskürtme işlemleri, bu istilaya karşı en iyi yöntemdi ancak bu ülkelerde kaynaklar yetersiz olduğu için önlem alınamadı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını ifade etmişti.

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