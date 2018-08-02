Aileler, Çocukları İçin "Fortnite koçu" tutuyor!
Kulağa garip gelebilir ama bazı aileler, çocuklarının Fortnite'ta durmadan yenilmemesi için öğretmen tutmaya başladı!
Fortnite geçtiğimiz yıl içinde oldukça popüler hale geldi ve yeni raporlar, bazı ebeveynlerin çocuklarına Fortnite koçları tutmaları için ödeme bile yaptıklarını ortaya koyuyor. Video oyunu sunulduğu andan bu yana büyük bir başarı gösterdi ve en son güncellemeleriyle birlikte Fortnite yakın bir zamanda ortadan kalkacak gibi görünmüyor.
25 Temmuz 2018, Fortnite'ın yayım yıldönümünü geride bıraktık ve oyun, sadece bir yıl içinde kültürel bir fenomen haline geldi. Epic Games'in kesinlikle battle royale tarzı oyun ile doğru bir adım attığı söylenebilir. Fortnite Mart 2018'de sadece bir ay içerisinde 223 milyon dolar kazanmıştı. Oyuncular, karakterlerini geliştirmek ve oyun içinde rekorlar kırmak için Fortnite dünyasında saatler geçirdiler. Ancak oyunun popüler hale gelmesiyle birlikte, yeni gelenler daha ileri düzeydeki oyuncularla oynamakta zorlanabiliyorlar ve bu nedenle de ebeveynler çocuklarına yardımcı olmak için Fortnite koçlarını işe alıyorlar.
Wall Street Journal'ın (Bleacher Report aracılığıyla) söylediğine göre, ebeveynler çocuklarının Fortnite tekniklerini geliştirmek için koçlara saat bazında ödeme yapıyorlar. Bir ebeveynin söylediğine göre "sadece oynamak için değil, gerçekten iyi olmak için baskı var. Okulda onun için nasıl bir şey olduğunu hayal edebilirsiniz." Ebeveynlerin çocuklarının bir spor ya da enstrüman öğrenmesi için para ödemeleri alışıldık bir durum, ama artık, aynı konsept video oyunu yeteneğine doğru gidiyor.
Bir zamanlar Fortnite'ın yavaşlamaya başladığına dair bir kanıtlar ortaya çıkmış olsa da, unoyun geliştiricileri oyuncuların ilgisini çekmek için oyuna sürekli olarak güncellemeler eklemeye devam ettiler. Mayıs ayında, Thanos sınırlı bir süre için oynanabilir bir karakter olarak oyuna eklendi. Ayrıca, Fortnite ilk olarak X-Box One, PS4, Microsoft Windows ve MacOS'ta piyasaya sürüldü, ancak artık mobil bir oyunu da içerecek şekilde genişletilmiş durumda ve Nintendo Switch'de de oynanabilir hale geldi.
Bir video oyunu koçunu işe almak pek mantıklı gözükmeyebilir, ancak oyun endüstrisi son birkaç on yılda çok hızlı bir şekilde büyüdü ve oyunlar bir zamanlar olduklarından çok daha popüler bir zaman geçirme yöntemi haline geldiler. Fortnite gibi oyunlar sadece oynamak için değil, aynı zamanda Twitch gibi hizmetler sayesinde izlemek için de popüler seçenekler oluyor. Bir şeyde daha iyi olmak için sürekli pratik yapmak genellikle iyi sonuçlar doğurur. Oyuncuların yeni teknikler ve oyun stilleri öğrenmelerinden dolayı, Twitch'te bir başkasının video oyunu oynamasını izlemek de aynı sonuçları doğurabiliyor. Birinin video oyunu becerilerini yükseltmek için bu iki seçenek kötü değil, ancak özel bir koçu işe almakla kıyaslandığında çok daha zayıf kaldıkları söylenebilir.
Levent Öztürk
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