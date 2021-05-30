Air Zing Mini ile Araçlardaki Havanın Hijyen Standartları Değişiyor

Işığın sunduğu olanakları kullanarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesini iyileştirme hedefiyle hareket eden Osram, kişisel ve toplumsal hijyenin giderek önem kazandığı bu dönemde arabalarda temiz hava akışını sağlayacak taşınabilir LED hava temizleyicisi Air Zing Mini'yi araç kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.