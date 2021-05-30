Air Zing Mini ile Araçlardaki Havanın Hijyen Standartları Değişiyor

Otomotiv sektörünün lokomotif güçlerinden biri olan aydınlatma segmentindeki başarısını virüsün küresel bir salgına dönüştüğü bu süreçte sağlık ekipmanlarında da sürdüren OSRAM, arabalarda temiz hava dönemini başlatıyor.
Air Zing Mini araç içinde havada bulunan zararlı virüsleri ve bakterileri %99 oranında gideriyor ve hava kalitesini yükseltiyor.
Air Zing Mini'nin özellikle pandemi döneminde kullanımının çok önemli olduğuna dikkat çeken Osram Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü; "Tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüs başta olmak üzere bakteriler, virüsler ve alerjenler her zaman hayatımızın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor. Hastalığa neden olan mikroplar, klima vasıtasıyla araçlara giriyor ve özellikle kabin gibi küçük, dar alanlarda içeride çok daha kolay yayılabiliyor. Bu noktada mevcut hastalığın yolcudan yolcuya bulaşma olasılığı giderek artıyor. Biz Osram olarak yaşanan bu gelişmeler üzerine hijyen standartlarını bir üst noktaya taşıyacak inovatif bir adım atmaya karar verdik. Araç sahiplerinin kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği, arabalardaki havada bulunan virüs ve bakterileri %99 oranında yok eden bir LED UV hava temizleyicisi geliştirdik. Air Zing Mini, manyetik tutucu ve USB kablosuyla pratik bir kullanım sunuyor. Filtreler temiz su ile kolayca temizlenebildiğinden filtre değiştirmeye zorunluluğu ortadan kalkıyor. Üstelik sadece 25 desibel ile sessiz çalışıyor, havadaki mikroorganizmaları ortadan kaldırdığı gibi kötü kokuları da minimize ediyor" dedi.
Osram Air Zing Mini ile son tüketiciye ulaşacak
Araç kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlandıkları Air Zing Mini ile tüketici elektroniği sektöründe ses getireceklerinin altını çizen Can Sürücü; "Osram için farklı ve heyecanlı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü LED hava temizleyici ürünümüz sayesinde doğrudan son tüketiciye ulaşmış olacağız. Bu noktada çok titiz bir çalışma prosedürü yürüttük ve araç kullanıcılarının aldığı her nefesi daha temiz kılacak bir teknoloji geliştirdik. Air Zing Mini, UV-A radyasyonu yayan LED'lerle ışınlanan, titanyum dioksit filtresinden geçirilen havayı emiyor. Kasanın üst kısmından saflaştırılmış, iyonize havanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Siyah, gizli muhafaza sayesinde aracın iç kısmıyla görsel bir bütünlük yakalıyor ve kompakt tasarım, arabanın çeşitli yerlerine monte edilmesine olanak tanıyor. Bu ürünü aynı zamanda ofis masanızda ya da kişisel hava sahanızı temizlemesini istediğiniz herhangi bir ortamda rahatlıkla kullanabilirsiniz." dedi.
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