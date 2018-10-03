Airbus'tan Yeni Mars Aracını Geliyor!
Yeni Mars aracını geliştirmek için, uçaklarıyla tanıdığımız dünya devi kolları sıvadı!
Havacılık firması Airbus, yeni bir Mars aracı tasarlamak için 3.9 milyon £ (yaklaşık 5.2 milyon dolar) değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu bilgi, Avrupa Uzay Ajansı'ndan (AUA) geliyor. Yeni araç, Airbus'ın Londra'nın kuzeyindeki Birleşik Krallık kasabası Stevenage'deki alanında tasarlanacak ve Birleşik Krallık'ın büyüyen uzay sektörüne katkıda bulunacak.
Birleşik Krallık Bilim Bakanı Sam Gyimah bu projenin etkileyiciliğini överken, "Mars'tan Dünya'ya getirilen bir örneği ilk defa göreceğimizi" ve "Britanya'nın Dünya-lideri bilimsel ve mühendislik yeniliklerini göstereceğini" söyledi.
Airbus daha çok sivil uçaklarıyla biliniyor olabilir ancak firmanın helikopter alanına da genişlediği ve bir Savunma ve Uzay bölümü açtığı da biliniyor.
AUA, daha önce de çeşitli uydu sistemleri ve kargo uzay araçlarının yanı sıra Mars ve Venüs keşif görevleri için Airbus ile beraber çalışmıştı. Geliştirilmekte olan diğer projelerin arasında ise Güneş'i inceleyecek bir uyduyu ve karanlık maddeyi inceleyecek bir yakın-kızıl ötesi teleskobu bulunuyor.
Levent Öztürk
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