AirPower'dan Hala Ses Yok!

Tanıtılan ancak piyasaya sürülmeyen Apple AirPower, hala piyasaya sürülmedi...

AirPower'dan Hala Ses Yok!

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