AirPower'dan Hala Ses Yok!
Tanıtılan ancak piyasaya sürülmeyen Apple AirPower, hala piyasaya sürülmedi...
Geçen sene iPhone 8'le beraber gelen kablosuz şarj, iPhone için yeni bir şey değil. Ancak Apple'ı teknolojide öncülük yapacak yenilikleriyle tanıyoruz ve AirPower, tam da böyle bir şeydi.
iPhone, Apple Watch ve Apple Airpod kablosuz şarj kutusunu şarj edebilecek olan AirPower, hiç piyasaya sürülmedi. Belkin'in Apple Store'da sattığı benzer bir ürün, bazılarının içini rahatlatsa da yeniliği direkt olarak Apple'dan bekleyenler, bekledikleriyle kaldılar.
AirPower'ın gecikmesinin nedeni, getirmek istediği yenilikler olabilir. Çoğu Qi şarj cihazının aksine AirPower, bir değil üç cihazı şarj edebilecekti. Yüzeyin içinde iOS'un kırpılmış bir sürümünün çalışacağı, böylece şarj ettiği cihazlarla daha iyi bütünleşeceği söylenmişti.
Cihazın satılacağına dair dedikodular, Apple'dan değil başka kaynaklardan geldi. İlk olarak Şubat'ta Mac Otakara, "güvenilir kaynaklara" dayanarak cihazın Mart'ta satışa sundurulacağını söyledi ancak bu gerçekleşmedi. Haziran'da ise cihazın ertelendiğine dair yeni bir dedikodu çıktı ve Eylül'de satışa sunulacağı söylendi. Ancak Tim Cook, dünkü etkinlikte AirPower'dan bahsetmedi.
Tim Cook'un etkinliğin başında yanlışlıkla paylaştığı ve sildiği "çabuk getirebilir misiniz" tweet'i, belki de cihazın ortaya çıkması için en uygun zamandı. Böylece cihaz, son dakikada etkinliğe yetişmiş olacaktı.
Zeynel A. Öztürk
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