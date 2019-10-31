Akaryakıt deyip geçmeyin, onun da teknolojisi var!
BP'nin Bochum'daki en büyük teknoloji test merkezine girdik, akaryakıt dünyasında neler olup bittiğini, en son teknolojik gelişmeleri öğrendik.
Geçtiğimiz hafta BP'nin davetlisi olarak BP'nin Almanya'nın Bochum kentinde bulunan Dünya'daki en büyük teknoloji test merkezine girdik, akaryakıt teknolojisinde neler olup bittiğini ilk elden öğrenme ve sizlere aktarma imkânı bulduk.
Teknoloji test merkezinde sorularımızı yanıtlayan BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Martin Thomsen BP'nin Dünya çapındaki operasyonundan yakıt teknolojisini geliştirirken yaptığı yatırıma, hedeflerine ve Türkiye'ye bakış açısına kadar geniş bir yelpazede sorularımızı yanıtladı. Sohbetimizi, videomuzdan izleyebilirsiniz.
Active technology nedir?
BP'nin beş yıllık bir ar-ge süreci sonunda geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü özel katkılı yakıtı Active Technology motorun içinde biriken kiri temizlediğini ve dizel araçlarda bir depo ile 59 kilometre daha fazla yol yapabildiğini iddia ediyor. Bochum gezimizde sohbet etme imkânı bulduğumuz BP Türkiye Akaryakıt Kalite Müdürü Ercüment Yaman ile son zamanlarda oldukça ses getiren Active Technology yakıt teknolojisini konuştuk.
BP'nin en büyük teknoloji merkezinde 100 yılda yaklaşık 10 milyon test
BP'nin uluslararası teknolojik üstünlüğünü gözler önüne serdiği, dünyadaki en büyük akaryakıt test ve teknoloji merkezlerinden biri olan Bochum Global Akaryakıt Teknoloji Merkezi, 100'üncü yaşını kutluyor. Akaryakıt sektörünün şekillendiği bu merkezde haftada 2 binin üzerinde yakıt testi yapılıyor.
BP, değişen ve gelişen otomobil teknolojilerine ayak uydurmak için her geçen gün akaryakıt teknolojilerini geliştirecek çözümler yaratmaya devam ediyor. Gelişmiş akaryakıt kalitesi denildiği zaman dünya çapında akla ilk gelen markalar arasında yer alan enerji devi, yakıt teknolojilerine yaptığı devasa geliştirme yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Dünya çapında 10 lokasyonda araştırma – geliştirme çalışmalarının yanı sıra detaylı testler de gerçekleştiren BP'nin, Avrupa'daki en büyük teknoloji merkezi olan Bochum Global Akaryakıt Teknoloji Merkezi 100'üncü yaşında sektörde fark yaratan teknolojileri test etmeye devam ediyor.
Haftada 2 binin üzerinde test
Bochum'da yer alan teknoloji merkezinde; dünyanın dört bir yanındaki BP müşterilerine her zaman daha iyisini sunmaya devam edebilmek için, 100 yıldan bu yana testler gerçekleştiriyor. Bochum'daki merkezde son teknoloji ürünü analitik laboratuvarlar ve gelişmiş yakıt araştırmalarında son derece deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip ile titiz çalışmalar yürütülüyor. Her gün 100'e yakın teknisyen ve mühendisin, yakıt ekonomisi ve motor temizleme testleri gerçekleştirdiği merkezde; yalnızca bazı lider otomotiv firmalarının sahip olduğu, dünyanın en gelişmiş akaryakıt teknolojisi bulunuyor.
Yeni ACTIVE technology'nin test süreçleri de bu merkezde gerçekleştirildi
Türkiye'de yeni satışa çıkan ve 59 km'ye* kadar daha fazla yol gitme imkânı sunan ACTIVE technology formülüne sahip Ultimate Euro Diesel ürününün test süreçleri de bu merkezde yapıldı. BP'nin 'ACTIVE technology' formüllü akaryakıtları, Almanya'nın Bochum kentinde bulunan BP'nin Avrupa'daki en büyük global akaryakıt teknoloji merkezinde kapsamlı testlere tabi tutuldu. Yenilikçi ACTIVE technology formüllü BP akaryakıtları, 110 farklı test metodundan geçerek 50 bin saatten fazla süren motor ve araç deneme testlerinin sonucunda pazara sunuldu.
Bu merkezde yapılan çalışmalarla test edilen ACTIVE technology formüllü tüm BP akaryakıtlarının, sürekli kullanımda, motorun yeniymiş gibi çalışmasına ve hesapta olmayan araç bakım risklerinin azalmasına yardımcı olduğu açıklandı.
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