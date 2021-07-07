Akbank kesintiyle ilgili açıklama yaptı, aldığı önlemleri duyurdu

Akbank Direkt'e neden girilmiyor? Akbank mobil neden hata veriyor? sorularının yanıtı Akbank'tan geldi. Akbank dün başlayan sorunun devam ettiğini belirterek aldığı önlemleri duyurdu.

Akbank Mobil'e neden girilmiyor? Akbank'tan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 8 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı smart TV'ler
A101 1 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı klavye mause set ve bluetooth kulaklık
BİM 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda akıllı saat ve drone sürprizi!
A101 24 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Yeni Komplo Teorisi: Düz Dünyacılardan Sonra, "Kuşlar Gerçek Değil" İddiası
En İyi Oyun Nickleri 2021: Oyun Nickleri Listesi ve Anlamları
Counter Strike GO ve Minecraft Oyuncularına Ciddi Uyarı
Güneş Alerjisine Dikkat! Güneş Alerjisi Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Ne?
Bir Değil, İki Değil... Netflix, Tam 4 Orijinal Yapımını İptal Etti

 

 