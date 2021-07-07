Akbank kesintiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı

Akbank Direkt'e neden girilmiyor? Akbank mobil neden hata veriyor? sorularının yanıtı Akbank'tan geldi. Akbank dün başlayan sorunun devam ettiğini belirterek aldığı önlemleri duyurdu. Akbank'tan bugün yapılan ikinci açıklamada ise "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz" denildi.