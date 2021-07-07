Akbank son durumu paylaştı: ATM'ler hizmet vermeye başladı

Akbank dün başlayan ve bugün devam eden kesintilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, ATM'lerin, kartlı işlemlerin ve Müşteri İletişim Merkezi'nin hizmete vermeye başladığı belirtildi.