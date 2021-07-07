Akbank son durumu paylaştı: ATM'ler hizmet vermeye başladı

Akbank dün başlayan ve bugün devam eden kesintilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, ATM'lerin, kartlı işlemlerin ve Müşteri İletişim Merkezi'nin hizmete vermeye başladığı belirtildi.

Akbank Mobil'e neden girilmiyor? Akbank'tan açıklama geldi!

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Sen koskoca bankasın, 72 saat olacak nerdeyse...

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