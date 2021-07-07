Akbank son durumu paylaştı: ATM'ler hizmet vermeye başladı

Akbank, dün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı duyurulan kesintilerle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Akbank'ın son açıklamasına göre ATM ve kartlı işlemlerin ardından Müşteri İletişim Merkezi de hizmet vermeye başladı.
Akbank'ın son bilgilendirmeleri şöyle:
ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi tüm ATM'lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir.
Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI
ATM'lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından Müşteri İletişim Merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bilgilendirme pic.twitter.com/aX8bu0RmMe— Akbank (@Akbank) July 7, 2021
AKBANK'TAN İKİNCİ AÇIKLAMA
Akbank'tan bugün daha önce yapılan açıklamada ise şu bilgiler verilmişti:
"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz"
Bilgilendirme pic.twitter.com/KwPkfDk4gi— Akbank (@Akbank) July 7, 2021
AKBANK'IN BUGÜNKÜ İLK AÇIKLAMASI
Akbank'tan bugün sabah saatlerinde yapılan açıklama ise şöyleydi:
06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.
'SİBER SALDIRI DEĞİL, GÜVENLİK PROBLEMİ YOK'
Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.
Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.
Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.
Mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemler;
06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;
- Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.
- Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
- Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
- Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Sen koskoca bankasın, 72 saat olacak nerdeyse...